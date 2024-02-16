Kentsel dönüşümü hızlandıracak öneriler

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak talep ve beklentileri 16 başlık halinde açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin konuk olduğu İTO Çalışma Toplantısı'nda kentsel dönüşümü hızlandıracak önerilerini paylaşan Avdagiç, İstanbul’da 1999 yılından önce inşa edilmiş yapı stokunun kullanım ömrü ve sağlamlığı ile ilgili hızlı gözden geçirme yapılması gerektiğini belirtti.

İSTANBUL’UN KAYBEDECEK BİR YILI BİLE YOK

Avdagiç, “İstanbul’un kaybedecek değil 5 yılı, bir yılı bile yok. Çünkü Türkiye’nin GSYH’sinin üçte biri bu şehirde üretiliyor. Türkiye’nin ihracatının, dış ticaretinin, istihdamının, üretiminin kesintiye uğramamasını istiyorsak, İstanbul’u çok hızlı depreme hazırlamalıyız” dedi. Avdagiç, İstanbul’u depreme hazırlama ve kentsel dönüşüm konusunda meslek komiteleri ve ilgili STK'lardan İTO'ya gelen talep ve beklentileri Bakan Özhaseki'ye sundu.

Öne çıkan talepler şöyle

İTO'nun kentsel dönüşümü hızlandıracak talep ve beklentilerinden öne çıkanlar şunlar:

* Kentsel dönüşümde üktesep haklar korunmalı.

* Otel, özel hastane, özel okul gibi yapıların tamamını kullanan işletmeler; mevcut gabari ve inşaat alanlarını muhafaza edebilmeli.

* Küçük sanayi siteleri, iş merkezleri, sanayi yapıları ve fabrikalara da konuta verilen dönüşüm desteklerinin benzeri bir paket devreye alınmalı.

* Kentsel dönüşüm süreçleri ve otopark mevzuatı konusunda ilçe belediyelerinin farklı süreçler uygulanmasının önlenmesi isteniyor.

* “Yarısı Bizden” ve “İlk Evim, İlk İş Yerim” gibi çok olumlu olan proje uygulama süreçlerinin hızlandırılmalı.

* Afet riski olan tüm illerde ‘Afet Atıkları Yönetim Planı’ oluşturulmalı.

* Yapı denetim, beton ve laboratuvar firmalarının teknik ve mevzuata uygunluk yönünden denetlenmeli.

* Kaçak inşaatlara beton verilmesinin önlenmeli, verenlere müeyyide uygulanmalı.

* ilçe belediyeleri 6-9 ay süren inşaat ruhsat süreçlerini kısalmalı ve farklı uygulamalar son bulmalı.







