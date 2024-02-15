Online FPV drone mağazası açıldı

İnternet üzerinden fpv drone ürünlerine fpvdronemarket güvencesiyle ve ücretsiz kargo seçenekleriyle ulaşma imkanı sunan site, açılışa özel fırsatlar ve kampanyalar sunuyor.
FPV Drone sektörünün öncü markalarını Türkiye’ye getiren mağaza her seviyeden fpv tutkununun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.
FPV (First Person View) dronelarına olan tutkusuyla bilinen bir ekip tarafından kurulan fpvdronemarket, hobi ve spor tutkunlarının ihtiyacı olan en kaliteli ürünlerle karşınızda.
1 yıllık hedefleri içerisinde üretim, eğitim, tesis ve 7’den 77 herkesi kapsayan organizasyonlar bulunan fpv drone market Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü olmayı
hedefliyor.
Türkiye’de fpv drone ürünlerine ulaşmak bilinen sorunlardandı. Bu konuya çözüm getiren fpvdronemarket.com RTF ( Uçuşa hazır setler), kumandalar, motorlar, pervaneler, pil ve frame gibi kategorilerde toplam 100’ün üzerinde ürün çeşidi bulunuyor