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Ekonomi

Online FPV drone mağazası açıldı

fpvdronemarket.com heyecan verici bir gelişme ile karşınızda! Bugün, FPV drone tutkunları için özel bir alışveriş deneyimi sunacak online mağaza açıldı. FPV Drone sektörünün öncü markalarını Türkiye’ye getiren mağaza her seviyeden fpv tutkununun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

14:45 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:15 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
FPV drone tutkunları için özel bir alışveriş deneyimi sunacak online mağaza açıldı.
FPV drone tutkunları için özel bir alışveriş deneyimi sunacak online mağaza açıldı.

İnternet üzerinden fpv drone ürünlerine fpvdronemarket güvencesiyle ve ücretsiz kargo seçenekleriyle ulaşma imkanı sunan site, açılışa özel fırsatlar ve kampanyalar sunuyor.


FPV Drone sektörünün öncü markalarını Türkiye’ye getiren mağaza her seviyeden fpv tutkununun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.


FPV (First Person View) dronelarına olan tutkusuyla bilinen bir ekip tarafından kurulan fpvdronemarket, hobi ve spor tutkunlarının ihtiyacı olan en kaliteli ürünlerle karşınızda.


Yüksek kaliteli FPV dronları, aksesuarları ve teknoloji ürünlerini bir araya getirerek, havadaki maceraları daha da özel hale getirmeyi amaçlıyor.

1 yıllık hedefleri içerisinde üretim, eğitim, tesis ve 7’den 77 herkesi kapsayan organizasyonlar bulunan fpv drone market Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü olmayı

hedefliyor.


Türkiye’de fpv drone ürünlerine ulaşmak bilinen sorunlardandı. Bu konuya çözüm getiren fpvdronemarket.com RTF ( Uçuşa hazır setler), kumandalar, motorlar, pervaneler, pil ve frame gibi kategorilerde toplam 100’ün üzerinde ürün çeşidi bulunuyor


#Drone
#FPV drone mağazası
#fpvdronemarket
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