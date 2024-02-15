Online FPV drone mağazası açıldı

İnternet üzerinden fpv drone ürünlerine fpvdronemarket güvencesiyle ve ücretsiz kargo seçenekleriyle ulaşma imkanı sunan site, açılışa özel fırsatlar ve kampanyalar sunuyor.

FPV (First Person View) dronelarına olan tutkusuyla bilinen bir ekip tarafından kurulan fpvdronemarket, hobi ve spor tutkunlarının ihtiyacı olan en kaliteli ürünlerle karşınızda.