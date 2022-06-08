Kira artışına sanal gerçeklik çözümü

Kirada fahiş yükselişe karşı sabit oran çalışmaları yapılırken sabitleme modelinde Metaverse’nin kullanılması planlanıyor. Pilot olarak Amasya’da uygulanmaya başlayan ve şehirleri sanal hale getiren Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün projesi ile taşınmazlara ait tapu bilgileri ve mimari projeler sanal evrene 3 boyutlu olarak yüklenecek. Uygulama ile gayrimenkulün özelliklerine göre doğru satış ve kira bedelleri tespitinin yapılabileceğini söyleyen kat mülkiyeti hukuku uzmanı Avukat Şeref Kısacık, şöyle konuştu:

Şeref Kısacık

EVLERİN KİMLİK KARTI OLSUN

“Hollanda’da uygulanan bu sistem ile bütün evlerin birer kimlik kartı var. Bu kimlik kartlarına göre her bölgenin farklı azami kira fiyatları mevcut. Türkiye’de uygulanması öngörülen bu sistem her açıdan daha gelişmiş bir sistem olacak. Her gayrimenkul için oluşturulan sanal yapılar ile oda sayısından metrekaresine, asansörlü oluşundan bina altyapısına, evin lokasyonundan çevre düzenlemesine kadar birçok özellik göz önüne alınarak bir kira ve satış belirleme sistemi olması öngörülüyor. Doğru gayrimenkul fiyatlandırması için atılması gereken bir adım.”

İlk etap olarak mahalle, sokak ve cadde olarak ayrışacak kira sabitlemelerinin metrekare ve oda cinsine göre olacağını söyleyen Kısacık, “Sanal gerçeklik Türkiye için uzun vadede çok işe yarayacak bir proje ancak kısa vadede daha hızlı adımlar atılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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YAPAY ZEKA KULLANILABİLİR

Amasya projesinden elde edilecek kazanımlar sonucunda, taşınmazların toplu değerleme yöntemi ile değerlerinin belirlenmesi, yönetilmesi, toplu değerleme standartlarına ilişkin çalışmaların yapılması, uluslararası gelişmelerin ve iyi uygulamaların takibi amaçlanıyor. İlerleyen dönemlerde fiyat belirlemesinde yapay zeka yardımları da gündeme gelebilecek. Çevrede bulunan gayrimenkullere göre otomatik bir kira belirlemesi de yapılabilecek. Pilot uygulamada olumlu sonuçların görülmeye başlanılmasının ardından uygulama yaygınlaşacak.

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