Kiraya ‘sabit oran’ formülü: 4 bakanlığın ortak çalışmasında sona gelindi

Fahiş kira artışının önüne geçmek için geçici olarak ‘sabit oran’ formülü uygulanacak. Yozgat’ta yargı muhabirleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının üzerinde ortak çalıştığı kira düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kimi ev sahiplerinin fahiş artış talebinin olduğuna dikkat çeken Bozdağ, bu artış talepleri karşısında kiracıların zorda kaldığını söyledi. Fahiş artışın önüne geçmek için müşterek hazırlık yürüttüklerini kaydeden Bozdağ, özetle şunları söyledi:

Bekir Bozdağ

KİRACI VE EV SAHİBİ KORUNACAK

Çevre Bakanlığı’mızda benim de katıldığım bir toplantı yaptık. Orada bazı başlıklar üzerinde duruldu. Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi, kiraya tutacak kişi arasındaki kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir? Bununla ilgili bir çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından, oturanlarla ilgili artış oranı neye göre yapılacak? TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları dikkate alınarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül.

ORAN ÜZERİNDEN BELİRLENECEK

Şu ana kadar önemli mesafeler alındı. Bazı formüller ortaya kondu. Miktar üzerinden değil sabit bir oran üzerinden belirleme yapacağız. Şu an bu rakamlar yüksek. Bu yüksek rakamların her tarafın kabul edeceği makul bir orana çekilmesini istiyoruz. Son aşamaya gelindi. Bu geçici bir düzenleme olacak, kalıcı bir düzenleme değil. O süre bittikten sonra da eski hale tekrar devam edeceğiz. Burada hassas terazi dengesi olduğunu açıkça ifade etmeliyim.

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FIRSATÇILARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Şu anda Avrupa’nın bazı ülkelerinde uygulanan formüller var. Evin emlak değeri üzerinden bir oranlamayla hesap yapan ülkeler var. Bu konuda dünyada muhtelif örnekler var. Biz bu örnekleri inceliyoruz. Bizim toplumumuzun kabul edebileceği ve doğru olduğunu düşündüğümüz örneklerden istifade edip ya onların birini aynen alırız ya da biz kendimize göre onlardan istifadeyle yeni bir formül üretebiliriz. Böylesi bir zamanda fırsatçılık yaparak fahiş fiyatla hak etmediği bir kira bedelini almak isteyenin önüne geçilecek.”x

Cezai yaptırım düşünülmüyor

Sözleşme hürriyetinin korunması gerektiğini belirten Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Burada bir hassas terazi dengesi olduğunu ifade etmekte fayda var. Buradaki amaç birilerini cezalandırmak değil, teraziyi dengeli tutabilmek. Bu ihtilaflar hukuki ihtilaf, sonuçta yargıya gidecek. Cezayı gerektiren konu değil, herhangi bir ceza öngörülmesi de söz konusu değil. Sözleşmeden dolayı cezalar hürriyeti bağlayıcı, bir ceza konulmayacağı Anayasa’da açık bir şekilde ifade ediliyor. Herhangi bir cezai yaptırım düşünülmüyor.”

Enflasyon aşağıya çekilecek

Geçici bir durumun söz konusu olduğuna değinen Bozdağ, geçmişte enflasyonu indirdiklerini, yine enflasyonun aşağıya çekileceğini dile getirdi. Bekir Bozdağ, geçici dalgalanmalara karşı kalıcı düzenleme yapmanın doğru olmadığını vurguladı. Ev sahibinin de kiracının da düşünülmesi gerektiğini kaydeden Bozdağ, vatandaşlara, sözleşme yaparken tüm hükümleri tek tek okumalarını ve gerektiğinde de bir avukata danışmaları önerisinde bulundu.

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