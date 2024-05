Kırmızı ette rüzgar tersine döndü: Fiyatlar daha da düşecek

Bayrama sayılı günler kala et piyasasıyla ilgili gelişmeler gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bu senenin başlarında 300 TL civarında olan kuşbaşı et ve kıyma fiyatları 600 TL’nin de üzerine çıkmıştı.





Özellikle yılbaşından bu yana fiyatlarda yüzde 110’un üzerinde artışlar görüldü. Ancak iki haftadır piyasada fiyat artışı tamamen durdu.





Daha önceki dönemlerde Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında sürekli artışlar yaşanırdı. Peki bu artışı önüne nasıl geçildi? Bayram öncesi kırmızı ette fiyat düşüşü görür müyüz?





Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye anlattı. Ağaoğlu kırmızı ette fiyat artışını durduran 4 nedeni de açıkladı.





‘PİYASADAKİ ARTIŞI ÖNLEDİ’





Ağaoğlu’nun konuşması şu şekilde: “Aslında 15 günlük süreçte kırmızı et baronları yüzde 8 ile 10 arasında zam yapmayı planlıyorlardı. Bunu yapamadılar, beyaz et aldı başını gidiyor kanat, pirzola fiyatları 200 TL’ye dayandı.





‘SORUŞTURMA HIZLANDIRILMALI’





Kırmızı ete gelince Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) yapmış olduğu ithalat piyasadaki artışları önledi.





Et ve Süt Kurumu, piyasayı manipüle eden et piyasasında toptancılık yapanlara etleri büyük montanlı veriyor, bu kişiler fiyatların düşmesini engelleyecek politika ile perakende sektörüne arz ediyorlar. Rekabet Kurumu’nun bu konuda soruşturmasını hızlandırmasını, Tarım Bakanlığının denetimlerini sıklaştırması önem arz etmektedir.





Et ve Süt Kurumu’nun lokantalara, pişmiş gıda satan esnafa yönelik makul fiyatta et vermesi çok önemlidir. Aksi halde bu halkın yoksul kesimi hayvansal protein kaynağından yoksun kalacak. Gelişim çağındaki çocukların beslenme programlarında kırmızı et bulunması önem arz etmektedir.





‘FİYATLARDA PERİYODİK ARTIŞ DURDU’

Et fiyatlarında periyodik bir artış vardı. Et ve Süt Kurumu bunu durdurdu. Et ve Süt Kurumu ürün vereceği kişi ve firmaları dikkatle incelemeli daha önce piyasada spekülatif tavırlar sergilemiş, fiyatların yükselmesine yol açacak davranışlara ve manipülasyonlara girişmiş firmaları kendi getirdiği ithal etlerden mahrum bırakması lazım.





FİYAT ARTIŞINI DURDURAN 4 NEDEN





Fiyatlar çok şişti, daha da gidecekti, artık yükselmiyor. Vatandaşın alım gücü o kadar düştü ki artık kırmızı ete talep düştü. Vatandaş alamıyor. Haftada yarım kilo alan artık 250 gram alıyor. Fiyat artışını durduran ikinci neden Et ve Süt Kurumu’nun et ithalatıdır. Üçüncüsü Rekabet Kurumu’nun soruşturmalarını devam ettirmesidir. Fahiş Fiyatla Mücadele Yasasının Meclis’te kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edilmesidir.





MARKETTE ET FİYATLARI NE DURUMDA?





Marketlerde şu anda bütün tavuk fiyatı 108 TL, piliç kanat 195 TL, piliç baget 130 TL, piliç pirzola 160 TL, piliç kalçalık büyük but 110 TL, piliç bonfile derisiz ve kemiksiz 200 TL. Dana biftek ve antrikot 850 TL, dana bonfile 950 TL, dana kuşbaşı 590 TL, köftelik hazır kıyma 579 TL seviyesinde.





‘KASAPLARDA FİYATLAR DAHA DA YÜKSEK’





Kasaplarda ise fiyatlar daha yüksek. Çünkü Et ve Süt Kurumu küçük kasaplara et vermiyor. Kasaplar da halden alıyor. Başka çareleri yok, 380 TL’ye karkas kemikli alıyor. ESK, 230 TL’den büyük firmalara et veriyor.





BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR DÜŞER Mİ?





Kırmızı ette artış görülmemesi lazım. Kurban kesileceği için kırmızı etin kasap ve perakendede satış fiyatları düşecektir. Fiyatların daha da düşmesini umuyoruz. Fiyatları çok şişirdiler. 5 ayda fiyatı iki katına çıkardılar.”