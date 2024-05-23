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Ekonomi

Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok! 'Anne' ifadesine durdurma kararı

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere 5 ayda yaklaşık 108 milyon lira ceza kesti. Reklam Kurulu’nun 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 345 sayılı toplantısında, 119 adet dosyadan 110’u mevzuata aykırı bulunurken, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 13 milyon 744 bin 459 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

09:25 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:29 - 23/05/2024 Perşembe
DHA
Sürekli indirim algısı oluşturan reklamlar durduruldu
Sürekli indirim algısı oluşturan reklamlar durduruldu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulu'nun 16 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği 345 sayılı toplantısında, ele alınan 119 dosyadan 110'unun mevzuata aykırı bulunduğu ve bu dosyalar için durdurma cezası ile toplamda 13 milyon 744 bin 459 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.


Bakanlığın yaptığı açıklamada, geleneksel ve dijital mecralarda sağlık reklamlarından sosyal medya fenomenlerinin reklamlarına, gıda takviyesi reklamlarından indirimli satış reklamlarına kadar birçok sektördeki reklam ve uygulamaların incelendiği belirtildi.


Sürekli indirim algısı oluşturan reklamlar durduruldu

Denetimler kapsamında, bir firmanın çeşitli mecralar üzerinden yayınladığı kampanya ilanlarında, indirimli satış süresinin 6 ay olarak belirlendiği tespit edildi. İncelemede, 'sezon indirimi' başlığıyla kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere üç sezona yayılan ve sürekli değişen ürünlerin dahil edilmesiyle yapılan kampanyaların, tüketicilerde belirsizlik ve sürekli indirim algısı meydana getirdiği gerekçesiyle durdurulmasına karar verildi.



'Anne tarifi' ifadesine durdurma cezası

Açıklamada, hızlı tüketim ürünlerinin tanıtımlarında kullanılan 'anneler tarafından hazırlanan ürünlere eş değer' ifadelerinin mevzuata aykırı bulunduğu bildirildi. Gıda sektöründe, özellikle çocukların tüketimine yönelik ürünlerde, 'anne tarifi', 'anne formülü', 'anne dokunuşu' gibi ifadelerin kullanımı, bu ürünlerin ev şartlarında hazırlanmış gibi gösterilerek yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle durduruldu.


Reklam Kurulu'nun, bu yılın ilk beş ayında toplam 756 dosyayı değerlendirdiği bilgisi verilen açıklamada, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 664 dosya için durdurma cezası ve toplam 107 milyon 883 bin 569 lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.



#Ticaret Bakanlığı
#Reklam Kurulu
#sosyal medya
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