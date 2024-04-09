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Ekonomi

KOBi’ler dijitalleşmek için yarışıyor

KOBİ ölçeğindeki işletmeler, yoğun rekabette dijitalleşme yatırımlarıyla öne çıkıyor. Firmalara hem verimliliği hem de rekabet imkanı tanıyan yatırımlar oldukça hızlandı. Markaların dijitalleşme yatırımları ve e-ticaret atılımlarıyla dijital ödemeler pazarının 2028 yılına kadar 204 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Burak Karaca
04:00 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 23:58 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ticaret her geçen gün hızla dijital kanallara kayarken, işletmeler de iş yapış süreçlerini dijitale yönlendirmeye başladı. Küresel rekabette ayakta kalmak adına dijitalleşme, KOBİ’ler için bir seçenek değil, ayakta kalmak adına zorunluluk haline geldi. Özellikle sınırlı sermaye ile varlıklarını sürdüren işletmeler, verimliliği artırmak için de dijitalleşmeye ihtiyaç duyuyor. Yeni kurulan şirketler, dijital kanallarda izlediği doğru politikalarla birçok farklı pazara açılarak, kısa sürede büyüyebiliyor. Uzun süreli işletmeler de rekabetçi kalmak adına dijitalleşmeye mecbur kalıyor.

ONLINE ÖDEMELER 200 MİLYAR DOLARA TIRMANACAK

Markaların dijitalleşme yatırımları ve e-ticaretin her geçen gün artması, dijital ödemeler pazarında da hızlı bir büyüme getiriyor. Dünya çapında 87.8 milyar dolara ulaşan dijital ödemeler pazarının 2028 yılına kadar 204 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Bugün ödemeler pazarından yüzde 40 pay alan dijital ödemelerin payının 2026’da yüzde 65’e çıkması bekleniyor. Türkiye’de de her geçen gün büyüyen e-ticaret ekosistemine katkı sağlayan yaklaşık 100 bin KOBİ, sürdürülebilir bir iş modeli için rotasını dijitalleşme yatırımlarına çevirdi. Her ne kadar Türkiye’de e-ticaret hacmi dünya ortalamasının gerisinde kalsa da 20 milyar dolarların üzerine çıkan e-ticaret hacmi, online ödeme pazarının önünün açık olduğunu gösteriyor.

İŞLETMELERE DÖRT KOLDAN TEŞVİK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işletmelerin dijitalleşmesine ve markalaşmasına destek olmak amacıyla hibe desteği programı yürütüyor. Program kapsamında, işletmeler projelerini sunarak KOSGEB’den 100 bin TL’ye kadar karşılıksız hibe desteği alabiliyor. KOSGEB’in hibe desteği programı, işletmelerin dijitalleşme ve markalaşma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli destekler sunuyor. Bu destekler arasında, işletmelerin geliştirecekleri projelere yönelik hibe desteği sağlanması, dijitalleşme sürecinde kullanacakları ekipmanların finansmanının sağlanması, işletmelerin fuarlara katılmaları ve yurt dışı gezilerinin desteklenmesi gibi çeşitli imkanlar yer alıyor.



#KOBİ
#Teknoloji
#KOSGEB
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