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Ekonomi

Yenilenebilir enerji ve enerji depolama sistemlerinde güçlü iş birliği: SOENTO enerji

SOENTO enerji, yenilenebilir enerji sektöründe güçlü ortaklığı ve iddialı vizyonuyla dikkat çekiyor. Sovo Enerji ve Mittel Tozoğlu bir süredir devam eden iş ortaklıkları çerçevesinde, 53 yıllık kolektif deneyimlerini birleştirerek SOENTO enerji adını taşıyan yeni bir marka oluşturdu.

16:25 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yenilenebilir enerji ve enerji depolama sistemlerinde güçlü iş birliği
Yenilenebilir enerji ve enerji depolama sistemlerinde güçlü iş birliği

SOENTO enerji, bu güç birlikteliğini Türkiye’nin en büyük enerji fuarı olan Solarex İstanbul’da bir imza töreniyle kamuoyuna duyurdu.


Güç birlikteliği anlaşmasına, Sovo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selçuk ÖZTÜRK ve Mittel Tozoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ekmel TOZOĞLU imza attılar.

2022 yılında iş ortaklığı modeliyle başlayan bu birliktelik, başta Türkiye pazarı olmak üzere farklı kıta ve ülkelerde hizmet vermektedir. Soento Enerji; İstanbul, İzmir ve Konya çalışma ofislerinde bulunan 50’den fazla mühendis ve buna ek olarak profesyonel saha ekipleri ile son derece önemli işlere imza atmaktadır.


Soento Enerji, Konteyner tip enerji depolama (batarya) sistemlerinin yanı sıra arazi ve çatı tipi güneş enerji sistemleri kurulumu, yatırım ve enerji verimliliği danışmanlığı, işveren mühendisliği gibi konularda deneyimli mühendis ekipleriyle hizmet vermektedir. Firma, kurduğu santrallerin üretimlerini sürekli izleyerek müşterilerine maksimum verimlilik sunmayı hedeflemektedir.


#yenilenebilir enerji
#iş dünyası
#ekonomi
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