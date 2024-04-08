Yenilenebilir enerji ve enerji depolama sistemlerinde güçlü iş birliği: SOENTO enerji

SOENTO enerji, bu güç birlikteliğini Türkiye’nin en büyük enerji fuarı olan Solarex İstanbul’da bir imza töreniyle kamuoyuna duyurdu.

2022 yılında iş ortaklığı modeliyle başlayan bu birliktelik, başta Türkiye pazarı olmak üzere farklı kıta ve ülkelerde hizmet vermektedir. Soento Enerji; İstanbul, İzmir ve Konya çalışma ofislerinde bulunan 50’den fazla mühendis ve buna ek olarak profesyonel saha ekipleri ile son derece önemli işlere imza atmaktadır.