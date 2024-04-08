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Ekonomi

Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kazancıyla günü 9 bin 756,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Rekor 9 bin 766,57 puana taşındı.

18:51 - 8/04/2024 Pazartesi
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kazancıyla günü 9.756,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.766,57 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,01 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın Arife günü nedeniyle borsada işlemlerin 12.40'a kadar gerçekleştirilebileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 seviyesinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


#Borsa İstanbul
#BIST 100
#piyasa
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