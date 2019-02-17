Ekonomi Kocaeli ihracatta tarihinin en iyi başlangıcını yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kocaeli ihracatta tarihinin en iyi başlangıcını yaptı

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli'nin ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış gösterdi. Yılın ilk ayında 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kentin en büyük pazarları sırasıyla Birleşik Krallık, Almanya, İspanya, Slovenya ve İtalya oldu.

Haber Merkezi AA
Ülke ihracatının yüzde 10,2'sini tek başına karşıladı.
Ülke ihracatının yüzde 10,2'sini tek başına karşıladı.

Sanayi ve liman kenti Kocaeli, 1,3 milyar dolarla tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

  • Türk imalat sanayinin yüzde 13'ünü tek başına barındıran sanayi kenti Kocaeli, ihracatta 2019'a güçlü bir başlangıç yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentin ihracatı yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1 milyar 312 milyon 543 bin dolara yükseldi.

Daha önce 2012'de 1 milyar 56 milyon 287 bin dolar, 2013'te 1 milyar 89 milyon 533 bin dolar, 2017'de 1 milyar 3 milyon 422 bin dolarlık dış satıma imza atarak, üç kez 1 milyar dolar ve üzeri ihracat rakamlarını gören kent, 2019'un ocak ayında sergilediği performansla tarihinin en iyi başlangıcını yapmış oldu.

  • İhracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Kocaeli, bu dönemde 149 ülkeyle 12 serbest bölgeye ürün sevkiyatı yaparken, genel ülke ihracatının yüzde 10,2'sini de tek başına karşıladı.

Otomotivde ihracat yüzde 50 arttı

Kent ihracatına en fazla katkı veren sektörlerin başında, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan otomotiv geliyor.

Geçen ay kent ihracatının yüzde 44'üne denk gelen 579 milyon 563 bin dolarlık kısım, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Bu dönemde İstanbul'un ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin sektördeki dış satım performansı geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ne ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde yüzde 33'lük artışla 423 milyon 425 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

  • Çelik sektörü 77 milyon 959 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 65 milyon 845 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 46 milyon 675 bin dolarla elektrik-elektronik, 36 milyon 969 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

Sanayi kentinin ocak ayında en fazla ihracat yaptığı ülke, 139 milyon 534 bin dolarla Brexit sürecindeki Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı.

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Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi sayılan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım ocak döneminde yüzde 35 artarak 112 milyon 425 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatın 2018'in ocak ayına göre yüzde 19 arttığı İspanya, 101 milyon 986 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 97 milyon 346 bin dolarla Slovenya, 92 milyon 117 bin dolarla İtalya takip etti.

  • Yılın ilk ayında Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:
  • Ülke 2018 (Bin Dolar) 2019 (Bin Dolar) Değişim (%)
  • Birleşik Krallık 84.946 139.534 64,2
  • Almanya 83.114 112.425 35,3
  • İspanya 85.826 101.986 18,8
  • Slovenya 46.669 97.346 108,6
  • İtalya 52.300 92.117 76,1
  • Fransa 65.794 64.416 -2,1
  • Mısır 56.345 63.338 12,4
  • Belçika 43.781 62.634 43
  • Hollanda 63.602 57.547 -9,5
  • ABD 30.876 50.200 62,6

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