Kur baskısından dijitalleşmeyle kurtuluruz

Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünde MEXT Teknoloji Merkezi ile ‘100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu’ projesini hayata geçirdi. Çalışma kapsamında ekonominin belkemiği olan KOBİ’lerin dijital ve yeşil dönüşümünün hızlandırılması hedefleniyor. Tamamlandığında tüm ülke sanayiine yol gösterecek proje, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un katılımıyla İstanbul MEXT Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Lansmanda KOBİ’lerin ‘ikiz dönüşüm’ süreçlerine ilişkin yol haritası da açıklandı. Buna göre; öncelikli olarak seçilen işletmelerin genel müdürlerinin hazır bulunacağı ‘Yatırımın Geri Dönüşü Çalıştayı’ yapılacak.

KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Çalıştayda yöneticilerle, yatırımlarının geri dönüşünü nasıl hesaplayabilecekleri, hangi kriterleri ele almaları gerektiği gerçek örnekler üzerinden paylaşılacak. Çalıştayın ardından 100 KOBİ’nin ikiz dönüşüm analizleri katılımcı firmaların fabrikalarında MEXT tarafından fiziksel olarak gerçekleştirilecek. Yol haritalarında yer alan projelerin devreye alınması amacıyla MEXT ve İş Bankası ekosistemindeki teknoloji sağlayıcıları ile KOBİ’ler bir araya getirilecek. Proje kapsamında firmalara, İş Bankası tarafından farklı kredi destekleri de sağlanacak.

269 MİLYAR $’LIK POTANSİYEL VAR

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ‘100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu' projesi ile MEXT’in dijital olgunluk değerlendirme analizinin yanına kaynak verimliliği çözümleriyle çevresel, sosyal, yönetişimsel sürdürülebilirlik ilkelerine uyum başlığında bir yeşil dönüşüm olgunluk analizi de ekleyeceklerini anlattı.Aran, “Projeden ilham alarak diğer KOBİ’lerin de 3 yıl içinde ikiz dönüşümlerini tamamlayacaklarını varsayarsak, bu durum ülke ekonomisine 269 milyar dolarlık ek katkı sınacaktır. Verimliliğimizi artırmadığımız, bu tarz dönüşümler yapmadığımız sürece gözümüz hep kurlarda olur. Bu kısır döngüyü kırmamız gerekiyor” dedi.

STRATEJİK SEKTÖRLER ÖNCELİKLİ OLACAK

Hakan Aran, projeye dahil edilecek KOBİ’lerin seçiminde KOSGEB’in belirlediği stratejik sektörler arasında yer alması, üretim ve ihracat yapması kriterlerinin belirleyici olduğunu söyledi. Aran, “KOBİ’lerin dijital ve yeşil dönüşümünü tamamlamış olarak ayağını yere sağlam bastığı, güçlenen finansallarla küresel rekabette fark attığı ve Türkiye’yi farklı konuma getirmeye katkı sağladığı bir hayal için bu projeyi oluşturduk” diye konuştu.

Hedefimiz KOBİ’lerin rekabet gücüne katkı

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da Türkiye’de imalat yapan 400 bini aşkın KOBİ’nin toplam istihdamın yüzde 72,5'ini sağladığını ve sektörün cirosunun yüzde 54,2'sini tesmsil ettiğini dile getirdi. Akkol, şunları kaydetti: “Amacımız, KOBİ’lerin üretimlerini daha verimli gerçekleştirerek kârlılıklarını arttırması ve global rakiplerine karşı daha rekabetçi olması. Projemiz, kalkınma hedeflerimize önemli katkı sağlayacak.”







