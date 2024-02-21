Türkiye’nin ilk yerli endüstriyel 5G mobil şebekesi Barcelona’da dünyaya tanıtılacak

“Türk Telekom olarak, ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projeler geliştirme konusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Herkes için yüksek hızda internet mottosuyla Türkiye’yi fiberle donatıyoruz. 5G’ye geçişte yerli ve milli unsurların ana aktör olarak rol alması için iş birliği ve projelerimizle ekosistemi destekliyoruz. İşletmelerin ve KOBİ’lerin küresel rekabette öne çıkmaları için onların dijitalleşme süreçlerine liderlik ediyoruz. Bu hedefle ilk defa çözüm ortaklarımızdan i2i Systems tarafından geliştirilen yerli 5G mobil şebeke ve yerli teknoloji şirketleri olan Nara XR ve IQVizyon’un geliştirdiği Endüstri 4.0 uygulama platformlarını kullanarak kapsamlı bir Endüstriyel Mobil Şebeke kurulumu gerçekleştirmiş olduk. Bu sayede hem şebeke hem de uygulama katmanında yerli teknoloji girişimleriyle güçlü iş birlikleri sağlayarak onları küresel arenaya taşıyoruz. Ülkemizin önde gelen sanayi bölgelerinden ve dijitalleşme alanında önemli çalışmaları olan OSTİM ile Endüstriyel 5G projesi kapsamında gerçekleşen bu iş birliğinin ülkemizin yerli teknolojiler ile dijitalleşmesi için önemli bir adım olarak görüyoruz”