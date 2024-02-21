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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı mesajı: Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Şimşek, fiyat istikrarını merkeze alan bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen ekonomi programını kararlılıkla uyguladıklarını belirtti.

18:14 - 21/02/2024 Çarşamba
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz, yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek" ifadesini kullandı.


Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, Kayseri'de gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.


Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programlarını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek."



#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mehmet Şimşek
#fiyat istikrarı
44 dakika önce
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