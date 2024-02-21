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Ekonomi

Bakan Bolat'tan ihracatçılara yeni paket müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni destek paketinin müjdesini verdi. Bakan Bolat yaptığı açıklamada "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" dedi.

11:01 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:17 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni destek paketinin müjdesini verdi.


Bakan Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

"İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" dedi.


Ayrıntılar geliyor...


Bakan Bolat: Seyahat gelirleri 48 milyar dolarla rekor yeniledi
Bakan Bolat: Seyahat gelirleri 48 milyar dolarla rekor yeniledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cari işlemler hesabı aralık ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini, 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli iyileşme gerçekleştiğini bildirdi. Aralıkta da cari açıktaki gerilemede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 43,2 azalarak 4,6 milyar dolar olmasının etkili olduğunu belirten Bolat, "Hizmet gelirleri 2023'te 100 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 48 milyar dolara ulaşarak rekorunu yeniledi" dedi.

Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection-IFCO açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hazır giyimde Avrupa'nın üçüncü, dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumuna ulaştığını belirterek, "Hazır giyimde, geçen yıl 20,6 milyar dolar, tekstilde de 12,3 milyar dolar ihracat ile 30 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı yaptık." dedi. "İhracatımız 2023 yılında dünya ihracatında ve ithalatındaki gerilemeye rağmen Türkiye olarak yüzde 0, 64'lük bir artışla 256 milyar dolara ulaştırdık. Bu da cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayda geçti" diyen Bakan Bolat, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, devlet ve millet olarak sergilenen dayanışmayla toplumun gücünün bir kez daha görüldüğünü söyledi.


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#müjde
#destek
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