Kurulan şirket sayısı yüzde 20 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı ilk 6 aylık kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 20,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 22,4 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,5 azaldı.

2022’nin ilk 6 ayında, 2021’in ilk 6 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 83,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 138,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,5 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 artış oldu.

Haziran 2022’de, Haziran 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 40,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,3 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,7 azaldı.

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Haziran 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 115,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 167,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 36,6 artış oldu.

Haziran 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 40,7 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 41,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 54,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 40,7 arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 32 kapanan kooperatif sayısında yüzde 113,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 60,6 artış gerçekleşti.

Haziran 2022’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Haziran 2022’de kurulan toplam 13 bin 562 şirket ve kooperatifin yüzde 86,3’ü limited şirket, yüzde 12,5’i anonim şirket, yüzde 1,2’si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,2’si İstanbul, yüzde 8,9’u Ankara, yüzde 5,5’i İzmir’de kuruldu.

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Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Haziran 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 42,1 oranında arttı.

2022 yılında toplam 66 bin 906 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 57 bin 725 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 74,8’ini, 8 bin 288 anonim şirket ise yüzde 24,5’ini oluşturdu. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre yüzde 42,1 oranında arttı.

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