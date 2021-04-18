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Ekonomi Kuzey Marmara Otoyolu ile yoğun ilgi gören iki ilçe Fiyatlar yüzde 25 arttı
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Kuzey Marmara Otoyolu ile Körfez ve Derince ilçelerindeki arsa fiyatları arttı

Kuzey Marmara Otoyolu ile yoğun ilgi gören iki ilçe: Fiyatlar yüzde 25 arttı

Kuzey Marmara Otoyolu açıldıktan sonra ulaşımın kolaylaşması ve İstanbul’a yakın olması nedeniyle Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde bulunan arazi ve tarlalar yoğun ilgi görmeye başladı. Bölgedeki emlakçılar arazilerde yıllık yüzde 25 civarında değer artışı olduğuna dikkat çekiyor.

Haber Merkezi DHA
Kuzey Marmara Otoyolu ile Körfez ve Derince ilçelerindeki arsa fiyatları arttı
Kuzey Marmara Otoyolu ile bölgedeki arazi fiyatlarında yüzde 25 artış yaşandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasının ardından ulaşımın daha da kolay hale gelmesi bölgeye olan ilgiyi daha da artırdı. Bölgedeki emlakçılar arazilerde yıllık yüzde 25 civarında değer artışı olduğunu özellikle İstanbul'da yaşayanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Otoyolun yapılmasının ardından bölgede emlakçı sayısının arttığını söyleyen Mahmut Sözen, "Yaklaşık 7 yıldır bu bölgede emlakçılık yapıyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasından sonra burada satışlar arttı. Hem İstanbul'a yakınlığından dolayı hem de pandemiden dolayı insanlar bu bölgede yatırım yapıyorlar. Burada yaklaşık 200 haneli bir mahallede 60 civarında emlakçı var. Otoyoldan sonra emlakçı sayısı da arttı. Buraya talepler de arttı. Arazilerde yıllık yüzde 25 civarında bir değer artışı var" dedi.

Bölgedeki emlakçılar arazilerde yıllık yüzde 25 civarında değer artışı olduğunu özellikle İstanbul'da yaşayanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Bölgedeki emlakçılar arazilerde yıllık yüzde 25 civarında değer artışı olduğunu özellikle İstanbul'da yaşayanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

'500 METREKARE İLE 2 DÖNÜM ARASINDA YER ARIYORLAR'

Pandemi nedeniyle insanların bu bölgelere talep gösterdiğini ifade eden emlakçı Eyüp Tekin, "İstanbul'a yakın olduğundan dolayı, İstanbul'un yatırımcıları da genelde bu bölgeye geliyor. Şu anda satışlar bayağı hızlandı. Pandemiden sıkılanlar bu bölgeye gelerek 500 metrekare ile 2 dönüm arasında yerler alıyor. Hobi bahçesi yapanlar var. 'Bir konteyner koyup vakit geçireyim' diye düşünenler de var. İnsanlarımız İstanbul'da sokağa çıkamadığı için bu bölgeye bir talep var" diye konuştu.

Bölgede yaklaşık 5 yıldır emlakçılık yaptığını söyleyen Serkan Akgül, "Şu an emlak satışları çok iyi. İnsanlar burada konut ihtiyacı için yer arıyor. Özellikle İstanbullular şu an bu bölgede yer topluyor. Bu durum Kuzey Marmara Otoyolu'ndan dolayı kaynaklanıyor. Bir de son 1 yıldır yaşanan pandemiden dolayı insanlar bu bölgeye gelip, burada bir ev ve hobi bahçesi yaparak oturuyorlar" dedi.

Bölgedeki emlakçılar arazilerde yıllık yüzde 25 civarında değer artışı olduğunu özellikle İstanbul'da yaşayanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Bölgedeki emlakçılar arazilerde yıllık yüzde 25 civarında değer artışı olduğunu özellikle İstanbul'da yaşayanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

İSTANBUL'DAN ARAZİ ALMAK İÇİN GELDİ

İstanbul'dan arazi almak için Kocaeli'ye geldiğini söyleyen Erdinç Güneri, şöyle konuştu:

"İstanbul'dan arazi almak için geldik. Açıkçası hem Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılması ile beraber her geçen gün değer kazanacağını düşünüyoruz, hem de çocuklarımıza ileriye dönük yatırım yapmayı düşünüyoruz. İstanbul'un gürültüsünden kaçarak sakin bir yer arayışımız da vardı. İstanbul'a yakın olmasıyla beraber Sevindikli ve Körfez tarafı tercihimiz oldu. Bu nedenle böyle bir yatırım yapmayı düşündük."

Bölgedeki emlakçılar arazilerde yıllık yüzde 25 civarında değer artışı olduğunu özellikle İstanbul'da yaşayanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Bölgedeki emlakçılar arazilerde yıllık yüzde 25 civarında değer artışı olduğunu özellikle İstanbul'da yaşayanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

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