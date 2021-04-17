Betondan bıkan modüler eve koştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona pandemisi talep edilen evlerin niteliğini de değiştirdi. Evden çıkmanın tehlikeli olduğu salgında insanlar doğayı daha çok talep eder oldu. Evinin konforunda doğa ile baş başa yaşamayı en uygun fiyata sağlayan modüler ev de bu kaçışta yıldız olarak öne çıktı. Avrupa ülkelerinde pandemi öncesi başlayan bu akım, pandemi sonrası ise tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. Tekerlek üzerinde hareket etme imkanına sahip bu evler, elektrikten internete her türlü alt yapıya da sahip. En önemli avantajı da insanların istedikleri herhangi bir şehirde veya kasabada yaşamasına imkan sağlaması.

BETONARMENİN ÜÇTE BİR FİYATINA

Bugünkü şartlarda net 40 metrekarelik bir dairenin doğa içinde markalı bir konutta fiyatı 400 ile 600 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Oysa aynı büyüklükte bir modüler ev, eşyalı olarak 150 bin liraya satılıyor. Bu da konut alım eğilimlerinde modüler evlere talebi artırıyor. Bu evlere bankalar da ihtiyaç kredisi kapsamında finansman sağlıyor. Ancak vade oranı konut kredisinin sahip olduğu avantajları taşımıyor. Taşınabilir evlerde bir de konaklamak için arsa gerekiyor.

YÜKSEK TALEP YENİ İŞ OLANAĞI OLUŞTURDU

Taşınabilir evler için arazi ihtiyacı genelde kiralama yöntemiyle çözülüyor. Kiralar aylık minimum 100 liradan başlıyor. Satın almalarda ise fiyat 70-75 bin seviyelerinden başlangıç gösteriyor. Modüler ev satışlarının artmasıyla oluşan ihtiyaçlar da kendi içinde bir sektör oluşturmuş durumda. Bu alanda kamping yatırımları artmaya başladı. Modüler evde kalanların su ihtiyacı elektrik alt yapısı ve yeme içme ihtiyaçları için İstanbul’un köylerinde ve Ege ile Akdeniz’de yatırımlar hızlandı.

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GENÇLER TALEP EDİYOR

Modüler evi en çok uzun vadeli konut borcuna girmek istemeyen gençler tercih ediyor. Evden çalışanlar ve genç emekliler de bu tür konaklamalara ilgi gösteriyor. Hem doğa ile iç içe hem de konfor isteyen ileri yaş taşınabilir ev tercih eden yüksek gelir grubuna uygun da modüler evler yapılıyor. Üreticiler bu taleplerde de minimum alanda maksimum konfor oluşturan mimari konsept taşınabilir evler yapıyor.

Karavana da ilgi yüksek

Bu yıl karavan satışları da sıçrama yaptı. Karavan üreticileri pandemi döneminde karavan sektörünün siparişlerinde yüzde 300’e varan artışlar olduğunu belirtiyor. Talebe bağlı olarak 2021 yılında Türkiye’de yaklaşık 2 bin karavanın üretilebileceği öngörülüyor. Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Tüyap’ta düzenledikleri Karavanist fuarına ilginin yüksek olduğunu söyledi. Fuara her yaş grubundan ziyaretçinin geldiğini belirten Ersözlü, “150’nin üzerinde karavan satışı yapıldı ve 300’ün üzerinde de karavan siparişi alındı” dedi. Karavan satışları da 45 bin liradan başlayıp 1 milyon liraya kadar çıkıyor.