Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Depremzedeler için inşa edildi Köy tipi konutlar iki ay içinde teslim edilecek
EMLAK

Malatya'da depremzedeler için inşa edilen köy tipi konutların teslim tarihi belli oldu

Depremzedeler için inşa edildi: Köy tipi konutlar iki ay içinde teslim edilecek

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar görenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşasına başlanan köy tipi konutların teslimi için geri sayım başladı. Yapımı tamamlanan evlerin iki ay içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Malatyada depremzedeler için inşa edilen köy tipi konutların teslim tarihi belli oldu
Malatya'da depremzedeler için inşa edilen köy tipi konutların teslim tarihi belli oldu

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ile Bulutlu Mahallesi'nde evleri hasar gören depremzedeler için TOKİ tarafından yaptırılan tek katlı çelik konstrüksiyonlu köy evleri ve ahırlarda incelemelerde bulunarak inşaat mühendislerinden bilgi aldı.

Malatya'da depremzedeler için inşa edilen köy tipi konutlar yükseliyor
Malatya'da depremzedeler için inşa edilen köy tipi konutlar yükseliyor

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

81 dönüm arazi üzerinde yapılan ve TOKİ tarafından geçici kabulü gerçekleştirilen 20 köy evi ile ahırları gezen Güder, depremzede ailelerin yaralarını sarmak için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Yapımı tamamlanan evler 2 ay içinde sahiplerine teslim edilecek.
Yapımı tamamlanan evler 2 ay içinde sahiplerine teslim edilecek.

Yapımı tamamlanan köy evi ve ahırların anahtar teslimi için gün saydıklarını dile getiren Güder, 2. etap çalışmaları kapsamında yer alan 8 köy evi ve ahırın da yapımının kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

İKİ AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Güder, inşası tamamlanan evlerin iki ay içinde tesliminin yapılacağı müjdesini vererek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar yapımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülse de bizler de Battalgazi Belediyesi olarak sürekli çalışmaları yakından takip ediyoruz. Herhangi bir aksaklık var mı, varsa eğer bunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Yaptığımız görüşmelerde evlerin çoğunluğunun hazır olduğunu ve vatandaşlara teslim edilmesi için gün saydığını öğrendik. İnşallah yapımı tamamlanan evlerimizi 2 ay içinde sahiplerine teslim edeceğiz. Depremzede ailelerimiz çekilecek olan kuraların ardından evlerine kavuşmuş olacak.

Malatya'da depremzedeler için inşa edilen köy tipi konutlar yükseliyor
Malatya'da depremzedeler için inşa edilen köy tipi konutlar yükseliyor

Evin planına baktığımız zaman çok kullanışlı. Vatandaşımız bir hayli memnun. Onlar memnun olunca bizim omzumuzdaki yük biraz daha hafifliyor."

Yepyeni bir Elazığ
GÜNDEM
Yepyeni bir Elazığ

Battalgazi’de 2 bin deprem konutu hazır
GÜNDEM
Battalgazi’de 2 bin deprem konutu hazır
Abone Ol Google News
Liderle aradaki fark iki oldu

Liderle aradaki fark iki oldu

Fenerbahçe, BAY geçeceği haftada kritik virajı döndü.
Golden önce faul var mı?

Golden önce faul var mı?

Başakşehir'in golü öncesi faul tartışması yaşandı.
Rsuyadan bir hamle daha

Rsuya'dan
bir hamle daha

​Çekya'nın 20 diplomatını istenmeyen kişi ilan etti.
Tablo ciddi!

Tablo ciddi!

​Ölü sayısı arttı, vaka sayısı düştü.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​Bakan Koca, kritik haritayı yayınladı.
Bir sağlık üssü daha

Bir sağlık üssü daha

​Amasya Valisi 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi.

İki ay içinde<br>teslim müjdesi

İki ay içinde
teslim müjdesi

​Malatya'daki depremzedeler için inşa edildi.

​Kaza sonrası öldüresiye dövülen şahsın anlattıkları şoke etti.

​Türk bilim insanlarından dünyada ses getirecek çalışma.
7 kişiyle <br>sahaya çıktılar

7 kişiyle
sahaya çıktılar

COVID, futbol dünyasını da olumsuz etkiliyor.

Çaresiz kalınca<br>hastaneye götürdü

Çaresiz kalınca
hastaneye götürdü

Sindirim sistemi ve akciğerinde enfeksiyon tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.