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Yepyeni bir Elazığ: Elazığ haberleri

Yepyeni bir Elazığ

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, yapılan yatırımlar neticesinde yenilenen bir Elazığ olduğunu söyledi. Ağar, “Türkiye’nin en büyük hastanelerinden olan şehir hastanesini Elazığ’a kazandırdık. Birçok kamu binamız yenilendi. Doğu’nun en büyük hava alanlarından birisini ilimize kazandırdık. En son teknolojiyle yapılan stadımız inşallah yıl sonunda bitmiş olacak.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yepyeni bir Elazığ: Elazığ haberleri
​Ağar, 19 yılda AK Parti iktidarıyla şehirlerine çok sayıda hizmet geldiğini vurguladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AK Parti iktidarı boyunca Elazığ’a yaptığı yatırımlar neticesinde yenilenen bir Elazığ olduğunu söyledi. 19 yılda AK Parti iktidarıyla şehirlerine çok sayıda hizmet geldiğini vurgulayan Ağar şunları söyledi: “AK Parti iktidarı boyunca toplamda Elazığ’a 14 milyar TL’nin üzerinde bir yatırım sağlandı. 12 binin üzerindeki projede yer alan tarım, enerji, ulaştırma, konut, eğitim, sağlık ve diğer kamu yatırımlarının toplamı 13 milyar TL’nin üzerinde. Yardım, destek ve hibelerin toplamı ise 1 milyar TL’yi aşmış bulunmakta. AK Parti iktidarı olarak Türkiye’nin en büyük hastanelerinden olan şehir hastanesini Elazığ’a kazandırdık. Hain PKK tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu hasar gören emniyet binamız hızlı bir şekilde yeniden yapıldı. Hükümet konağı, il sağlık binası, defterdarlık binası, SGK il binası, İl Bank binası, adliye sarayı, il özel idaresinin binası ve daha birçok kamu binamız yenilenerek en modern şekilde hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. Eski havaalanının yerine doğunun en büyük havaalanlarından birisini ilimize kazandırdık. En son teknolojiyle yapılan stadımız inşallah yıl sonunda bitmiş olacak.

Elazığ'da depremzedeler kerpiç evlerden konutlara geçti: Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık
FOTOĞRAF 11
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Elazığ’da meydana gelen depremin ardından TOKİ’nin yaptırdığı konutlara geçmeye devam eden aileler, hem depreme dayanıklı hem de sıcak yuva sahibi olmanın mutluluğu yaşıyor. Kerpiç evlerden lüksü aratmayacak yuvalarına kavuşan bazı depremzedeler ise, Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık diyerek mutluluklarını dile getirdi.
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Geçtiğimiz yıl 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde kent merkezinde yapımına TOKİ aracılığıyla başlanan 20 binden fazla konutun yarıdan fazlası hak sahiplerine teslim edildi. Elazığ’ın merkeze bağlı Aksaray Mahallesi’nde depremden önce kerpiç konutlarda ikamet edenler de yeni evlerine kavuştu. Mahallede TOKİ tarafından 302 konut bitirildi sahiplerine teslim edildi. Evlerine kavuşanlardan biri de Mustafa (73) ve Yüksel Şakar (64) çifti oldu. Çiftin Aksaray Mahallesinde oturdukları kerpiç ev, depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Devletin verdiği kira yardımı ile bir süre geçici bir evde yaşayan çift, ardından mahallede lüksü aratmayacak şekilde çocuk parkları ve sosyal donatılarıyla yapılan ve kendilerine kura ile verilen konutlarına yerleşti.
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Evinin güzel olduğunu belirten Mustafa Şakar, “Memnunuz ve oturuyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık. Önceden kerpiç evde oturuyorduk. Evimiz topraktı. Allah herkese böyle bir ev nasip etsin” dedi.
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Depremde evlerinin hasar gördüğünü aktaran Yüksel Şakar, “Daha sonra bir eve taşındık. O evde çok soğuktu. Devlet kira paramızı da verdi. Allah bin defa razı olsun. Ondan sonra burası çıktı. Buraya geldik ve burada da rahatız. Allah devlete zeval vermesin. Önceki evimiz kerpiçti ve soğuktu. Her zaman kova doldur boşalt. Sobayı doldur, ama burası rahat. Oturuyorsun, kalkıyorsun çayını yapıp içiyorsun. Orada soba derdi çok zordu. Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İşi güç rast gelsin. Rabbim dertsiz ömür versin, başımızdan eksik etmesin. Herkesin bu evlerde oturmasını isterim” diye konuştu.
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Depremin ardından mahallelerinde 302 adet konut yapıldığını aktaran Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal ise “Vatandaşlarımıza birkaç gün önce anahtar teslimlerini yaptık. Şuan yarısından fazlası evlerine taşınmış durumdalar. Mahallemiz şehrimizin en eski yapılarından oluşan bir mahalleydi. Kerpiç yapılardan insanlarımızın buraya gelmesi memnun etti. Zaten ödemelerde 20 yıla bölünmüş bir şekilde yapacaklar. Bu süreçte ilk 2 yıl ödeme olmayacak daha sonrasında 18 yıl içerisinde ödemelerini yapacaklar. Bununla beraber üzerine faiz gelmemesi insanlarımızı ciddi bir şekilde memnun ediyor. Kira öder gibi inşallah evlerinin ödemelerini yapacaklar. 20 yıl sonrada tapularını ellerine alacaklar. Vatandaşlarımız memnun” şeklinde konuştu.
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Elazığ'da depremzedeler kerpiç evlerden konutlara geçti: Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından TOKİ'nin yaptırdığı konutlara geçmeye devam eden aileler, hem depreme dayanıklı hem de sıcak yuva sahibi olmanın mutluluğu yaşıyor. Kerpiç evlerden lüksü aratmayacak yuvalarına kavuşan bazı depremzedeler ise, "Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

HARPUT’A EN BÜYÜK KÜLLİYE YAPILIYOR

  • Türkiye’nin ilk Gençlik Merkezi Elazığ’a yapıldı ve açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirildi. Harput’a tarihi dokuyu bozmadan ülkemizin en büyük Külliyelerinden bir tanesi yapılmakta. Duble yollar, ilçelerimize yapılan kamu binaları, hastaneler bizim dönemimizde özel sektörün desteklenmesiyle yapılan barajlar… Sıralamakla bitiremeyeceğimiz kadar çok yatırım yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

SULAMAYA DESTEK

Organize Sanayi Bölgemiz teşvikte 6. Bölge kapsamına alınarak ilimize çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sermaye sahiplerinin yatırım yapması sağlanmış oldu. Sulama başta olmak üzere 2021 ve sonrası dönem için genel bütçeden şehrimize gerekli payın aktarılması hususunda gerek ilgili bakanlarımız gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımız gereken desteği sağlamakta…

TOKİ Elazığ'da 1564 köy evinin ihalesini yaptı
EKONOMİ
TOKİ Elazığ'da 1564 köy evinin ihalesini yaptı

DEPREMİN YARALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE SARILDI

  • Depremden hemen sonra 23.900 adet çadır dağıtıldı. Bakanlarımızın talimatıyla konteynır kentlerin oluşturulması için uygun yerler belirlendi ve çok hızlı bir şekilde Elazığlı hemşehrilerimiz 3.840 adet konteynere yerleştirildi. Her gün binlerce insana 3 öğün iaşe dağıtıldı. Toplamda 2.239.000 adet üç öğün yemek dağıtılmış oldu. Tüm bu acil yardımlar sağlanırken diğer yandan da gerek Elazığ’da görev yapan gerekse de Bakanımız Murat Kurum’un talimatlarıyla ilimize gelen çevre ve şehircilik personelleri hızlı bir şekilde hasar tespitlerine başladı.
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