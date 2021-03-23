Yepyeni bir Elazığ

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, yapılan yatırımlar neticesinde yenilenen bir Elazığ olduğunu söyledi. Ağar, “Türkiye’nin en büyük hastanelerinden olan şehir hastanesini Elazığ’a kazandırdık. Birçok kamu binamız yenilendi. Doğu’nun en büyük hava alanlarından birisini ilimize kazandırdık. En son teknolojiyle yapılan stadımız inşallah yıl sonunda bitmiş olacak.” dedi.
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AK Parti iktidarı boyunca Elazığ’a yaptığı yatırımlar neticesinde yenilenen bir Elazığ olduğunu söyledi. 19 yılda AK Parti iktidarıyla şehirlerine çok sayıda hizmet geldiğini vurgulayan Ağar şunları söyledi: “AK Parti iktidarı boyunca toplamda Elazığ’a 14 milyar TL’nin üzerinde bir yatırım sağlandı. 12 binin üzerindeki projede yer alan tarım, enerji, ulaştırma, konut, eğitim, sağlık ve diğer kamu yatırımlarının toplamı 13 milyar TL’nin üzerinde. Yardım, destek ve hibelerin toplamı ise 1 milyar TL’yi aşmış bulunmakta. AK Parti iktidarı olarak Türkiye’nin en büyük hastanelerinden olan şehir hastanesini Elazığ’a kazandırdık. Hain PKK tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu hasar gören emniyet binamız hızlı bir şekilde yeniden yapıldı. Hükümet konağı, il sağlık binası, defterdarlık binası, SGK il binası, İl Bank binası, adliye sarayı, il özel idaresinin binası ve daha birçok kamu binamız yenilenerek en modern şekilde hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. Eski havaalanının yerine doğunun en büyük havaalanlarından birisini ilimize kazandırdık. En son teknolojiyle yapılan stadımız inşallah yıl sonunda bitmiş olacak.
Türkiye’nin ilk Gençlik Merkezi Elazığ’a yapıldı ve açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirildi. Harput’a tarihi dokuyu bozmadan ülkemizin en büyük Külliyelerinden bir tanesi yapılmakta. Duble yollar, ilçelerimize yapılan kamu binaları, hastaneler bizim dönemimizde özel sektörün desteklenmesiyle yapılan barajlar… Sıralamakla bitiremeyeceğimiz kadar çok yatırım yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.
SULAMAYA DESTEK
Organize Sanayi Bölgemiz teşvikte 6. Bölge kapsamına alınarak ilimize çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sermaye sahiplerinin yatırım yapması sağlanmış oldu. Sulama başta olmak üzere 2021 ve sonrası dönem için genel bütçeden şehrimize gerekli payın aktarılması hususunda gerek ilgili bakanlarımız gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımız gereken desteği sağlamakta…
DEPREMİN YARALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE SARILDI
Depremden hemen sonra 23.900 adet çadır dağıtıldı. Bakanlarımızın talimatıyla konteynır kentlerin oluşturulması için uygun yerler belirlendi ve çok hızlı bir şekilde Elazığlı hemşehrilerimiz 3.840 adet konteynere yerleştirildi. Her gün binlerce insana 3 öğün iaşe dağıtıldı. Toplamda 2.239.000 adet üç öğün yemek dağıtılmış oldu. Tüm bu acil yardımlar sağlanırken diğer yandan da gerek Elazığ’da görev yapan gerekse de Bakanımız Murat Kurum’un talimatlarıyla ilimize gelen çevre ve şehircilik personelleri hızlı bir şekilde hasar tespitlerine başladı.