​Battalgazi’de 2 bin deprem konutu hazır

Malatya’da depremzedeler için inşa edilen konutlar bitirilerek, teslim edilme aşamasına geldi. Battalgazi ilçesinde de yapılan bin 999 konuttan 678’i kısa süre sonra hak sahiplerine verilecek. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki yıkıcı deprem sonrası evlerin büyük hasar gördüğü Malatya’da depremzedeler için yapılan konutların birçoğu tamamlandı. Kent genelinde 5 bine yakın TOKİ Konutu inşa edilirken, Battalgazi ilçesinde de Orduzu Mahallesi’nde bulunan Gelincik Tepesi mevkiinde bin 999 konut inşa edildi. Yatay mimari ve modern bir şekilde yapılan konutlar teslim edilme aşamasına gelirken, Battalgazi Belediyesi tarafından da bölgenin alt ve üst yapı çalışmaları son sürat devam ediyor. İnşası süren deprem konutlarıyla birlikte Malatya’ya yeni alt merkezler kazandırılıyor. Tüm sosyal donatı alanları ile birlikte inşa edilen bu konutlar zeminin sağlamlığından dolayı yüksek şiddetli depremlere karşı da dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

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GÜNDEM Yepyeni bir Elazığ

İLK ETAPTA 678 KONUT TESLİM EDİLECEK

Yapımı tamamlanan konutları AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaşanan depremin hemen ardından depremzede ailelerin mağdur olmaması için konutların yapımı noktasında zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarının altını çizdi.