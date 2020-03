Maskedeki kaos kanser hastalarını da vurdu 60 liradan bin TL'ye çıkınca hastalar isyan etti: Tavan fiyat uygulansın Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan talep sonrasında her türlü maske karaborsaya düştü. İç piyasadaki on milyonlarca maskenin gelen talepler sonrası yurt dışına yollanmasıyla birlikte her geçen gün artan maske fiyatları özellikle maske takmak zorunda kalan kanser hastaları ve ailelerini mağdur ediyor. Virüs salgını öncesi tanesi 40 kuruştan 50 adetlik kutusu 20 liraya satılan maskelerin fiyatı 500 liraya yaklaşmış durumda. Bu da bir lösemi hastasının aylık maske maliyetini bin TL'ye kadar çıkarıyor. Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı incelemeye aldığı 9 firmaya 1 milyon liraya yakın ceza uygulayarak maske ihracatını ön izne bağladı. Maske mağdurları tavan fiyat uygulaması isterken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise haksız fiyatların Alo 175'e bildirilmesi yönünde çağrıda bulunuyor.

Kenan Biter 11 Mart 2020, 08:15 Son Güncelleme: 11 Mart 2020, 08:38 Yeni Şafak