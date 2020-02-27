Ekonomi Vandaki 150 bin rezervasyon için virüs iptali kapıda
İŞ DÜNYASI

Virüsten kaynaklı Van'da 150 bin iptal kapıda!

Van'daki 150 bin rezervasyon için virüs iptali kapıda!

Denizli, Nevşehir ve İstanbul'da şubat ayı başında koronavirüs kaynaklı iptal edilen 30 bin rezervasyonun ardından aynı senaryo şimdi de Van için konuşulmaya başladı. Yaklaşan Nevruz Bayramı öncesi virüsün İran'a sıçramasının ardından sınır kapıları kapatılıp uçuşlar durdurulurken 150 bine yakın rezervasyon da riske girdi. Virüsün etkilerinin devam etmesi halinde tüm rezervasyonların iptal edileceği belirtilirken, şimdiden İranlı acentaların otel ve havayolu şirketleri ile ücret iadelerini görüşmeye başladığı da öne sürüldü.

Kenan Biter Yeni Şafak
İran'dan Van'a Nevruz Bayramı nedeniyle 150 bine yakın otel rezervasyonu yapıldığı tahmin ediliyor.
İran'dan Van'a Nevruz Bayramı nedeniyle 150 bine yakın otel rezervasyonu yapıldığı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılarak dünya genelinde 3 bine yakın kişinin ölümüne yol açan koronavirüs Türkiye sınırına kadar dayandı.

İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs vakalarının ardından, Nahçivan dahil olmak üzere 4 sınır kapısı da ivedikle kapatılarak tüm uçuşlar tek taraflı olarak durduruldu.

Virüs salgını tedbirlerine ilişkindeğerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, bu süreçte İranlı hiç kimseyi ülkeye almadıklarını kaydetti.

Koronavirüs salgını sonrası İran'da çok sayıda vatandaş maske kullanmaya başladı.

ÇİN TARAFINDA 30 BİNDEN FAZLA İPTAL OLMUŞTU

Öte yandan her geçen gün ölü sayısının katlanarak arttığı koronavirüs dünya turizmini de ciddi anlamda tehdit ediyor. Çin ile Şubat sonuna kadar tüm uçuşların durdurulmasından kaynaklı Türkiye'de 3 ilde 30 binden fazla rezervasyon iptaline yol açan virüs bir ilde daha ciddi anlamda iptalleri gündeme getirdi.

NEVRUZ TATİLİNE ÇIKIYORLAR

İran’da 21 Mart - 1 Nisan arası Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor. Bu dönemde ortalama iki haftalık izne ayrılan İranlılar tatil ve alışveriş için ülke dışına çıkarken ağırlıkla geldikleri ülke ise Türkiye oluyor.

İranlıların Türkiye'deki tercihi ise sınıra da yakın olmasından kaynaklı Van oluyor.

İran'ın Türkiye'ye açılan sınır kapıları koronavirüs sonrası süresiz olarak kapatıldı.

Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek için, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Van'a gelen İranlılar otellerde konaklayıp bol bol alışveriş yaparak ülkelerine geri dönerken bölge esnafına da ciddi bir gelir kapısını aralıyor.

İran ile sınır kapılarının kapatılması ve uçuşların durdurulmasının ardından otellerde neredeyse tek bir İranlı turistin dahi kalmadığını dile getiren Van Otelciler Derneği (VANODER) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Yeşilağaç, İranlı turistlerin özellikle bu aylarda ili genelindeki otellerin yüzde 50'sini doldurduğuna dikkat çekti.

Van Otelciler Derneği (VANODER) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Yeşilağaç.

150 BİN REZERVASYON RİSK ALTINDA

İl genelinde 60 otel bulunduğunu ve günlük kapasitelerinin 7 bin 500 civarında olduğunu kaydeden Yeşilağaç, Nevruz Bayramı nedeniyle 15 Mart-4 Nisan arasında il genelindeki otellerin yüzde 80'nine yakının İranlı turistler tarafından rezerve edildiğini bunun da yaklaşık 150 bin rezervasyona denk gelebileceğini dile getirdi.

TAMAMI İPTAL OLUR!

Bugün itibariyle Nevruz Bayramı'na ilişkin henüz kendilerine ulaşan bir rezervasyon iptali olmadığına da vurgu yapan Yeşilağaç, virüsün etkilerinin sürmesi ve sınır kapılarının açılmaması halinde söz konusu rezervasyonların tamamının iptal olacağını açıkladı.

Van genelinde günlük kapasitesi 7 bin 500 civarında olan kayıtlı 60 otel yer alıyor.

ÜCRET İADELERİNE İLİŞKİN SENARYOLAR KONUŞULUYOR

İran'da koronavirüsün ortaya çıkması ve bir takım tedbirlerin alınmasıyla birlikte acentaların otel yöneticileri ve havayolu şirketleriyle olası bir iptal durumunda ödemelerin iadesi ile ilgili görüşmeleri gerçekleştirmeye şimdiden başladığının altını çizen Yeşilağaç, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde gerekli ücret iadelerini yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İranlı turistlerin sadece konaklama tarafında bir ekonomik getiri sağlamadığına da değinen Yeşilağaç, gümrük işlemlerinden en küçük esnafa kadar çok geniş bir yelpazede şehir ekonomisine ciddi anlamda katkı sağladıklarını aktardı.

İnfo/grafik: Abdullah Özşahin.

2.5 MİLYON KİŞİ GELDİ

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; İranlı turistlerin yurt dışı tatillerinde en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer alıyor. Bu oran rakamlara da yansımış durumda. 2019 yılında yüzde 50 gibi çok yüksek bir seviyede artış gösteren İranlı turist sayısı 2 milyon 501 bine ulaştı.

KİŞİ BAŞI BİN DOLAR HARCIYORLAR

İranlı turistlerin harcama düzeyi de diğer yabancı turistlere göre yüksek. Ülkemizi ziyaret eden İranlı turistlerin yaptıkları geceleme sayısı ortalama 6 gece iken kişi başı harcadıkları para ise bin dolar civarında.

İranlı turistler ortalama 6 gece konaklayıp kişi başı bin dolar harcıyor.

Öte yandan Türkiye’i ziyaret eden yabancıların ortalama harcama tutarları 630 dolar düzeyinde bulunuyor.

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