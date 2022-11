Mehmet Nane: Havacılıkta 2024 Türkiye'nin yılı olacak

İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri öğrencileri için Üniversitenin Kemal Gözükara Yerleşkesinde havacılık sektörü ile ilgili söyleşi düzenledi. “Dünyada ve Türkiye’de Sivil Havacılığın Geleceği” başlıklı söyleşiye konuk olarak katılan Pegasus Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve IATA Başkanı Mehmet Nane hem öğrencilerin merak ettiklerini yanıtladı hem de havacılık sektörü ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Söyleşinin moderatörlüğünü ise Havacılık Profesyoneli Semra Erener Özalçın üstlendi.

“Bireyselin ötesinde bu başarı ayrıca Türk havacılığının da başarısı”

Öncelikli olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu ilk Türk Başkanı olmasıyla ilgili duygularını aktaran Mehmet Nane, “Tabi ki de çok büyük bir gurur çünkü daha önce yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş Türkiye’den değerli meslektaşlarım vardı fakat başkan olmak bana nasip oldu. Bu bireyselin ötesinde Türk havacılığının dünyadaki konumu ve geldiği noktanın çok güzel bir göstergesi. Eğer Türkiye’nin havacılığı küçük olsaydı bu kadar geniş bir ağa sahip olmasaydık tabi ki de bu görevler bize düşmezdi. Ama geldiğimiz noktada Türk havacılığının ne kadar ilerlediğinin çok güzel bir göstergesidir” dedi.

“Havacılığın her alanında personel ihtiyacımız var”

Son olarak Türk havacılık sektörünün büyümesinden kaynaklı olarak “Havacılığın her alanında personel ihtiyacımız var” diyen Nane sözlerini şöyle sonlandırdı: “Çünkü havacılık büyüdüğü vakit her unsuru ile birlikte büyüyor. Bu büyümeyi karşılamak için sizin her alanda çalışan arkadaşlara ihtiyacınız var. Şuanda ana unsurların hepsinde eksiğimiz var.”

“Önümüzdeki yıllarda sivil havacılık personeli ihtiyacı artacak”

İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ersin Paşa Kılıç da ulaştırma ve sivil havacılık için günden güne personel ihtiyacının attırdığını ifade ettiği konuşmasında, “İstanbul’da yeni bir havalimanı açıldı. Çok büyük ve gelecek 10 yıl boyunca gelişmesine devam edecek bir havalimanı. Orada istihdam edilecek çok fazla personel ihtiyacı var. Çünkü İstanbul, dünya üzerinde bir merkez olma iddiasında hatta bu iddiayı yüzde 80-90 oranında başardık ama öyle kalmak istiyoruz. Yeni havalimanımız da bunun bir temeli zaten. Buralarda çalışacak hem yer personeli hem de uçuşta görev yapacak fazla personele ihtiyacımız olacak. Uçuş için yoğun bir talep var. Aynı zamanda havalimanında yerde çalışacak personel için de büyük bir talep var. Bizim yer hizmetleri firmalarımız aynı zamanda yurtdışındaki havalimanlarının işletmesini de aldıkları için burada yetişen personelimizin oralarda da değerlendirme şansımız oluyor. Dolayısıyla sivil havacılıkta daha çok personele ihtiyaç olacak” dedi.

Söyleşinin ardından Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara, Mehmet Nane ve Modareatör Semra Erener Özalçın’a sahnede teşekkürlerini iletti.

