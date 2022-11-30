Ekonomi Çinin yerli yolcu uçağı lisans aldı Boeing ve Airbusa rakip olacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin'in yerli yolcu uçağı lisans aldı: Boeing ve Airbus'a rakip olacak

Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı "C919"un, ulusal sivil havacılık otoritesinden üretim lisansını aldığı bildirildi. "Boeing 737" ve "Airbus 320"nin muadili olarak tasarlanan dar gövdeli yolcu uçağının ilk teslimatlarının aralıkta yapılması planlanıyor

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Haber Merkezi AA
Çinin yerli yolcu uçağı lisans aldı: Boeing ve Airbusa rakip olacak
C919

Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı "C919"un, ulusal sivil havacılık otoritesinden üretim lisansını aldığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), seri üretime başlayacak modele "üretim lisansını" verdi.

Devlete ait Çin Ticari Uçak Şirketinin (COMAC) geliştirdiği dar gövdeli yolcu uçağı, ilk test uçuşunu 14 Mayıs'ta yapmış, uçuşa uygunluğunu tescil eden "tip lisansını" 30 Eylül'de almıştı.

"Boeing 737" ve "Airbus 320" muadili olarak tasarlanan tek koridorlu yolcu uçaklarının ilk teslimatının aralıkta China Eastern Havayollarına yapılması planlanıyor.

China Eastern, Mart 2021'de imzalanan anlaşmayla uçakları tanesi 99 milyon dolara satın almak için COMAC ile anlaşmaya varmıştı.

China Eastern, uçakları Şanghay'dan Pekin, Guangcou, Şıncın ve Çıngdu şehirlerine yapılacak iç hat uçuşlarında kullanmayı planlıyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan "orta mesafe" yolcu uçağının piyasaya sürülmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketleri tarafından üretildiğinden bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

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