Ekonomi Mevduatını artırdı işletmeleri fonladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mevduatını artırdı işletmeleri fonladı

Toplam mevduat büyümesini yıllık bazda yüzde 40,2 seviyesine ulaştırarak yüzde 26,1 olan sektör ortalamasının üzerine taşıyan VakıfBank, aktif büyüklüğünü de 419 milyar TL’nin üzerine çıkardı. Bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek, 352 milyar TL’yi aştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakıfbank
Vakıfbank

Aktif büyüklük bakımından Türkiye’nin en büyük 4. bankası olan VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü 2019 yılında 419 milyar TL’nin üzerine çıkarken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek 352 milyar TL’yi aştı. VakıfBank, 2019 yılında ulaştığı 3 milyar 613 milyon TL brüt karından 810 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 802 milyon TL net kar elde etti. Banka, fonlama tarafında da yılı toplam mevduat büyüklüğünü yıllık bazda yüzde 40,2 seviyesine ulaştırarak tamamladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bu bir başarı. Çünkü sektör ortalaması yüzde 26,1. Biz bunun oldukça üzerindeyiz. Toplam mevduatlarımız 251 milyar TL’yi aştı ve toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 60 seviyesine ulaştı” dedi.

Abdi Serdar Üstünsalih

Kredide de büyüdü

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirdiklerine dikkat çeken Üstünsalih konuşmasını şöyle sürdürdü: “Toplam nakdi kredilerimiz yıllık bazda yüzde 24 büyüyerek 275 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu büyüme, bankacılık sektörünün ortalama nakdi kredi büyümesinin iki katından daha fazla. Önceki yıla kıyasla nakdi kredilerdeki pazar payımızın yüzde 9,2 seviyesinden yüzde 10,3 seviyesine, toplam aktiflerdeki pazar payımızın ise yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 9,3 seviyesine artmış olması reel sektöre verdiğimiz kesintisiz desteğin bir göstergesi niteliğindedir. Global ekonomide dalgalanmaların yaşandığı zorlu bir yılı geride bırakırken her alanda pazar payımızı artırmayı başardık. Sağladığımız krediler aracılığıyla reel sektöre olan desteğimizi istikrarlı olarak artırmaya devam ettik. Uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumumuzla mevduat dışı fonlama tarafında da oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık.”

Mevduat dışı kaynaklara yöneldi

Konsolide olmayan bilanço

Banka yıl boyunca fonlama maliyetlerini düşürüp toplam kaynakların ortalama vadesini uzatmak amacıyla çeşitli yapılar altında farklı vadelerde işlemler de gerçekleştirdi. Bu sayede mevduat dışı kaynakların toplam pasifler içindeki payı yüzde 21 seviyesine ulaştı. 2019 yılında 725 milyon TL tutarında, Türk bankaları arasında TLREF endeksli ilk sermaye benzeri tahvil ihracı 417 milyon ABD doları tutarında seküritizasyon kredisi, Çin Exim Bank ile ilk işbirliği özelliğini taşıyan 140 milyon ABD doları tutarındaki kredi anlaşması yapan Vakıfbank, proje kredileri teminatlı fonlamalar gibi bir çok işe de imza attı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

  • Mevduat dışı fonlama alanında yeni ve farklı alternatiflere odaklanarak bu alandaki öncü konumlarını koruyacaklarını belirten Abdi Serdar Üstünsalih, dijital dönüşümün de hızla devam ettiğini söyledi. Üstünsalih, “2019 yılında geliştirdiğimiz yapay zeka uygulaması VİBİ, vergi ödemeleri için oluşturulan VLimit ile VBanko Çek ve SKY Limit gibi yenilikçi ürünlerle müşterilerimizin beklentilerini ön planda tutarak dijital dönüşüm yolculuğumuza devam ettik. Önümüzdeki dönemde de bu alanındaki çalışmalarımızı sürdürerek tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” bilgisini verdi.

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