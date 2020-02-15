Depremzede işletmelere faizsiz kredi müjdesi

24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da büyük yıkıma yol açmıştı. Birçok ev ve iş yeri yıkılmış, hasar gören binalar boşaltılmıştı. Çok sayıda işletme de zarar görmüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fFelaketten etkilenen iki kentteki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini açıkladı.

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Bir yıl geri ödemesiz

İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabileceğini belirten Bakan Varank, "50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak." dedi.

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'Kaynakları yatırımlara yönlendirmenin tam vakti'

Bakan Varank konuşmasına şöyle devam etti; "Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Aralık ayı sanayi üretimi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek yüzde 8,6'lık bir artışa imza attı. Endeksin alt bileşenlerinde de güçlü bir performans gördük. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz. Bu koşullar altında yatırım yapan kazanır. Büyüyen pastadan hak ettiği payı alır."