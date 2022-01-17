Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemleri yerli ve milli çalışmalarla üretiliyor

Sabit ve döner kanat hava platformları için kritik alt sistemlerin Ar-Ge, tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren TAAC, havacılık teknolojileri alanında projeler geliştiriyor. Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak’ın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma/kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, HÜRJET’in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Sistemi’nin de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesisleri içinde tasarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor.



Milli havacılık ekosisteminde havacılık teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen TAAC, nitelikli mühendis kadrosu ile bağımsız havacılık endüstrisi için yerlileştirme ve yerli ikame sistem çalışmalarına katkı sağlıyor. Bir hava aracının ihtiyaç duyduğu tüm hareket kontrol sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesi yönünde projelerine devam eden şirket, önümüzdeki yıllarda oluşturduğu değer ile havacılık için kritik olan bu sistemlerin ihraç edilmesi için çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

REKLAM

EKONOMİ Milli Muharip Uçağa yeni merkez: Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle açacak

HÜRJET

"Gerçekleştirilen bu projelerde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Havacılık alanında yerli ve milli teknolojiler için çalışmalarımız devam ediyor. Altınay Havacılık ile ortak İştirakimiz olan TAAC Havacılık Teknolojileri sektörün kritik alanda ihtiyaç duyduğu sistemleri ülkemize milli imkânlarla kazandırmak için önemli projeler yürütüyor. 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak üzerinde de yer alacak olan bu sistemler ülkemizin yerli, özgün ve bağımsız havacılık ekosistemine de katkı sağlayacak. Gerçekleştirilen bu projelerde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar Türkiye sınırları içerisinde geliştirilmemiş projeleri hayata geçireceğiz"

ALTINAY Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise “Savunma ve Havacılık sektöründeki dışa bağımlılığı kırmak ve ülkemizi bu alanda güçlendirerek ileri taşımak adına uzun yıllardır çalışıyoruz. TUSAŞ ile ortak kurduğumuz TAAC Havacılık Teknolojileri isimli iştirakimiz ile bu çabalarımızı, kritik havacılık bileşenleri özelinde daha da ileri götürüyoruz. Başta ülkemizin beka projesi olan Milli Muharip Uçak olmak üzere pek çok yerli hava platformumuz için, bugüne kadar Türkiye sınırları içerisinde geliştirilmemiş projeleri hayata geçireceğiz. Ülkemizin gelişip güçlenmesi adına alın teri döken tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

REKLAM

DÜNYA Hazımsızlığın böylesi: Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki hocasından şok sözler

Milli Muharip Uçak (MMU) ne zaman çıkacak, sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile öne çıkan konulardan oldu. Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak (MMU) 2025'te ilk uçuşunu gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Muharip uçağı test kontrollerinden sonra 2029'da göklerdeki yerini alacaktır." dedi. Hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlayan MMU'da yaklaşık 20 bin parça bulunuyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi;

Eğitim uçağımız HÜRKUŞ'un teslimatları sürerken HÜRJET eğitim uçağımızın da çalışmaları devam ediyor. Sura Milli Muharip uçağımızda. Açılışını yaptığımız yerde Milli Muharip uçak projemiz inşallah kalbi olacaktır. Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.

REKLAM

Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım hızla devam ediyor. 2025'te ilk uçuşunu gerçekleştirilecek Milli Muharip uçağı test kontrollerinden sonra 2029'da göklerdeki yerini alacaktır. Havacılık sektörü için çok önemli olan kompozit malzemelerinin imalatının yapılacağı tesisi de bugün ülkemize kazandırıyoruz.

EKONOMİ Yeni Şafak milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girdi: Türkiye'yi uçuracak ekip 7/24 mesaide

MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Ana Sözleşme, SSM ile 05 Ağustos 2016 tarihi ile imzalandı. Ana Yüklenici TUSAŞ ile BAE Systems (İngiltere) arasında Milli Muharip Uçak geliştirmesine yönelik Ana İlkeler Sözleşmesi (Heads of Agreement) 28 Ocak 2017 tarihinde, Anlaşma Tutanağı 10 Mayıs 2017’de imzalanmıştır. TUSAŞ ve BAE Systems arasındaki İşbirliği Anlaşması 25 Ağustos 2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

REKLAM

TUSAŞ, projenin ana hedefleri doğrultusunda ülkemizin muharip uçak tasarımı, üretimi, entegrasyonu, sertifikasyonu, bakım ve idamesine yönelik bilgi ve tecrübesini artırmak için tüm milli imkânlardan yararlanma yönünde azami gayret göstermektedir.

MMU’da Hv.K.K.lığı harekât isterlerini karşılayabilmek amacıyla belirlenen çift motorlu MMU konfigürasyonunda kullanılması hedeflenen özgün Motor Geliştirme Projesi yürütülmektedir. Özgün Motor Geliştirme Projesi tamamlanıncaya kadar MMU’da hazır motor kullanılarak hava aracı geliştirme faaliyetleri sürdürülecektir.

OYNAT 02:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sıra Milli Muharip Uçağımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişten bugüne savunma sanayiimizde karşılaşılan engellemeleri konu edindiği konuşmasında sözü 'Milli Muharip Uçağı'na getirdi ve açılışı yapılan Mühendislik merkezinin, Milli Muharip Uçak projesinin kalbi olacağının altını çizdi.



Hazırlanan video sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, kullanıcılardan binlerce yorum aldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

REKLAM

MMU Geliştirilmesi Projesi’nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

MMU üstün hava hâkimiyetini:

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.