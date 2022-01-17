Hazımsızlığın böylesi: Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki hocasından şok sözler

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki gelişimi tüm dünyada konuşulurken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki profesörlerinden birinden ilginç bir çıkış geldi.

Türkiye'nin gücüne güç katan ve ülkeler arasındaki dengeleri değiştiren Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA'ların başarısı tüm dünyada konuşulurken Türkiye'nin başarısından rahatsız olan sesler de yükselmeye başlıyor.

FOTOĞRAF 16 Milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.<br> 2014'TE ENVANTERE GİRDİ<br><br>Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olduğu belirtilen milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.<br> 13 ÜLKEYE İHRACAT<br><br>Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA sistemi olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bayraktar TB2 SİHA'lar ile ihracat sözleşmesi imzalan ülke sayısı 13'e ulaştı. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor. NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE İLK SİHA İHRACATI<br><br>Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, önümüzdeki yıl Polonya semalarında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. 2020'DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT<br><br>Geçtiğimiz yıl Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Baykar 2021'de de gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını yine ihracattan elde etti. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. YERLİLİK ORANI REKOR DÜZEYDE<br><br>2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde üretiliyor. REKORLARIN SAHİBİ<br><br>Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı. Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 400 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti. Milli SİHA en uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı unvanını da kazandı. ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NA DAMGASINI VURDU<br><br>Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları harekâtların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti. Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekâta damgasını vurdu. MAVİ VATAN'I GÖZLÜYOR<br><br>Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Kırmızı Liste'de aranan terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlendi. Milli SİHA'lar Mavi Vatan'ın korunmasında da görev alıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize güvenlik için havadan refakat etti. Yine aynı kapsamdaki görevler için KKTC'de konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019'da Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından kalkarak Geçitkale Havaalanına inen Bayraktar TB2 SİHA tarihi bir uçuşa imza attı.<br> DEPREMDE GÖREV YAPTI<br><br>Bayraktar TB2 SİHA'lar 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine görüntülü bilgi aktardı. Bayraktar TB2 SİHA'lar arama ve kurtarma çalışmalarına gökyüzünden destek vermenin yanı sıra deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı için görev yaptı. ORMAN YANGINLARINI TESPİT<br><br>Bayraktar TB2 SİHA'lar güvenlik ve insani yardım görevleri ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelede de rol üstleniyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile yapılan işbirliği ile Bayraktar TB2 İHA'lar, orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde de etkin görev alıyor. Bu sayede Avrupa'da ilk kez yüksek teknolojiye sahip İHA'lar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor.<br><br>OGM verilerine göre 2020'de yaz döneminde görev yapan 1 adet Bayraktar TB2 İHA yaklaşık 3.5 milyon hektarlık alanı havadan izleyerek 361 yangın izleme kulesinin yaptığı işi gökyüzünden gerçekleştirdi. Bu sayede 2020'de 345 adet orman yangını başlangıç aşamasında tespit edilerek büyümeden söndürüldü. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede izlediği öncü ve yenilikçi çözüm 2021'de büyüyerek devam etti. OGM'nin belirlediği 3 ana merkez olan ManisaAkhisar, MuğlaMilas ve DenizliÇardak'ta konuşlu Bayraktar TB2 İHA'lar, Baykar'ın uzman ekibinin koordinasyonunda görev yaptı. Baykar'ın geliştirdiği yazılım ve kurduğu teknolojik altyapı ile görev yapan Bayraktar TB2, tek seferde 400 km²'lik alanı termal kamera vasıtasıyla tarayabililiyor ve 185 kilometre kadar uzaklıktaki yangınları başlangıç aşamasında tespit edebiliyor. Bayraktar TB2 İHA'lar, 2021'de 19 Kasım'a kadar 267 orman yangının tespiti ve söndürülmesinde aktif olarak çalıştı. Milli İHA'lar 155 yangını başlangıç aşamasında tespit etti, 112 yangının söndürülmesinde ise takip ve koordinasyon görevleri yaptı. GÖÇMENLERİN KURTARILMASINDA ROL ALIYOR<br><br>Bayraktar TB2'ler, Ege ve Akdeniz'de devam eden düzensiz göç hareketlerini gökyüzünden takip ederek birçok düzensiz göçmenin hayatının kurtarılması ve insan hakları ihlallerinin belgelenmesine de önemli katkı sağlıyor. DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI<br><br>Barış Pınarı Harekâtı'nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar aynı zamanda harekât boyunca birçok hedefi başarıyla imha etti. Son olarak Bahar Kalkanı Harekâtı'nda ilk defa sürü halinde filo olarak uçuşlar yaparak birçok zırhlı araç, obüs, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini imha etti. Bayraktar TB2 SİHA dünyada ilk defa muharebe sahasında birincil unsur olarak SİHA'ların kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekâtı'na katılan hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80'ini gerçekleştirdi. Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen harekât kapsamında her türlü elektronik harbe rağmen başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu. Bayraktar TB2 SİHA'ların dünya muharebe tarihinde ilk kez filolar halinde uçarak harekâtta etkin görev yapması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. KARABAĞ'IN KURTARILMASINDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ<br><br>Bayraktar TB2 SİHA'lar kardeş ülke Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında da önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a yönelik olarak 27 Eylül 2020 tarihinde bir askeri harekât başlattı. Harekâtın başlangıcından 44 gün sonra, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgalini sonlandırarak Dağlık Karabağ'ı kontrol altına aldı.<br> Ermenistan'a yönelik harekât esnasında Azerbaycan Ordusu, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ları tüm cephe hattında kullandı. Savunma analistleri tarafından teyit edilen çalışmalara göre Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Ermenistan Ordusu'na ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi. Azerbaycan'ın Ordusu'nun dünyayı şaşırtan bu başarısı dünya medyası ve savunma uzmanları tarafından Türk SİHA'larının harp tarihini değiştirerek oyun kurucu bir güce ulaştığı şeklinde yorumlandı. Bayraktar TB2 SİHA'dan önemli başarı: 400 bin uçuş saatini tamamladı Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

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"BURADA EĞİTİM VERDİĞİMİZ İÇİN UTANIYORUM"

Haber 7'nin haberine göre dünyanın en prestijli okullarından biri olan Massachusetts Institute of Technology’deki (MIT) fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark'tan skandal bir çıkış geldi.

Max Tegmark, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne verdiği röportajında, ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Dünya medyasının manşetleriyle Türkiye'nin SİHA başarısı

SELÇUK BAYRAKTAR'IN MIT EĞİTİMİ

Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı.

Bayraktar, MIT’deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.

2006’da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology’de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007’de Türkiye’ye döndü.

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Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.

FOTOĞRAF 14 Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow kapsamında BAE'ye ait yeni kurulmuş birçok savunma şirketi ürünlerini görücüye çıkardı. 2 yıl önce kurulan EDGE GROUP da BAE'nin savunma sanayi atılımının en büyük şirketlerinden birisi. Firma yeni geliştirdiği SİHA'da büyük oranda Bayraktar TB2'yi benzemesi dikkat çekti. EDGE GROUP, Dubai Airshow'da Bayraktar TB2'ye oldukça benzeyen \"Reach-S\" adında taktik insansız hava aracını tanıttı. Reach-S SİHA, 4 adet MAM-L benzeri Desert Sting-16 lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor. Teknik özellikleri bakımından ise Bayraktar TB2'nin ilk üretim modellerine çok yakın. İşte özellikleri, 600 kg kalkış ağırlığı, 120 kg faydalı yük, 80 knot seyir hızı, 19.000 feet maksimum irtifa, 24 saat havada kalış süresi, 200km LOS iletişim menzili, 12 metre kanat açıklığı, 5.5 metre uzunluk. SİHA’da Bayraktar TB-2 ile ortak olarak Rotax 912 motoru kullanılıyor. Bu motor sivil bir motor olması sayesinde kolayca erişilebilir olduğu için İran dahil olmak üzere birçok ülke tarafından SİHA’larda kullanılmakta. Reach-S, mockup üstünde de görüldüğü üzere Wescam tarafından üretilen MX-10D elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemine sahip. Birçok alt sisteminin yabancı olduğu tahmin edilen SİHA’nın, Bayraktar TB2 gibi düşük bir fiyata mal olup olmayacağı ise tartışmalı. BAE, savunma sanayisini yeni yeni kurmakta olan bir ülke ve özellikle LOS veribağı, elektro optik ve motor gibi kritik alt sistemleri kısa vadede üretebilir mi bilinmez. EDGE GROUP’un şirketi olan Halcon tarafından üretilmekte olan Desert Sting mühimmat ailesi Roketsan’ın MAM serisi ve TÜBİTAK SAGE’nin KAYI ve BOZOK mühimmatları ile aynı konseptte. Aile 10 kg’dan 45 kg’a kadar ağırlıklarda 4 adet üyeden oluşuyor. Her bit varyant harp başlığı ağırlığına göre Desert Sting 5, Desert Sting 8, Desert Sting 16 ve Desert Sting 25 şeklinde isimlendirilmiş.<br><br>Her mühimmat yarı aktif lazer arayıcı başlığa veya GNSSANS güdüm seçenekleri ile geliyor. Herhangi bir itki sistemi olmayan mühimmatlar 16km menzile sahip. Görüntüler ortaya çıktı: Dünyanın konuştuğu Türk SİHA'sını kopyaladılar Pek çok muharebe bölgesinde kendisini ispatlayan Bayraktar TB2 SİHA, Dünya'nın pek çok bölgesinden ilgi çekmeyi başardı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de yeni geliştirdiği İHA'da büyük oranda Bayraktar TB2'yi örnek aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow'da görücüye çıkan Reach-S modeli SİHA'nın Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkat çekti. BiP'te paylaş

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DÜNYA Rusya'nın Bayraktar TB2 rahatsızlığı: Ukrayna tehlikeli bir oyun oynuyor