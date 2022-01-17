Hazımsızlığın böylesi: Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki hocasından şok sözler

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki gelişimi tüm dünyada konuşulurken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki profesörlerinden birinden ilginç bir çıkış geldi.
Türkiye'nin gücüne güç katan ve ülkeler arasındaki dengeleri değiştiren Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA'ların başarısı tüm dünyada konuşulurken Türkiye'nin başarısından rahatsız olan sesler de yükselmeye başlıyor.
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Milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.<br>
2014'TE ENVANTERE GİRDİ<br><br>Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olduğu belirtilen milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.
2015'te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.<br>
13 ÜLKEYE İHRACAT<br><br>Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA sistemi olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bayraktar TB2 SİHA'lar ile ihracat sözleşmesi imzalan ülke sayısı 13'e ulaştı. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.
NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE İLK SİHA İHRACATI<br><br>Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, önümüzdeki yıl Polonya semalarında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.
2020'DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT<br><br>Geçtiğimiz yıl Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Baykar 2021'de de gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını yine ihracattan elde etti. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.
YERLİLİK ORANI REKOR DÜZEYDE<br><br>2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde üretiliyor.
REKORLARIN SAHİBİ<br><br>Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı. Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 400 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti. Milli SİHA en uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı unvanını da kazandı.
ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NA DAMGASINI VURDU<br><br>Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları harekâtların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti. Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekâta damgasını vurdu.
MAVİ VATAN'I GÖZLÜYOR<br><br>Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Kırmızı Liste'de aranan terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlendi. Milli SİHA'lar Mavi Vatan'ın korunmasında da görev alıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize güvenlik için havadan refakat etti. Yine aynı kapsamdaki görevler için KKTC'de konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019'da Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından kalkarak Geçitkale Havaalanına inen Bayraktar TB2 SİHA tarihi bir uçuşa imza attı.<br>
DEPREMDE GÖREV YAPTI<br><br>Bayraktar TB2 SİHA'lar 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine görüntülü bilgi aktardı. Bayraktar TB2 SİHA'lar arama ve kurtarma çalışmalarına gökyüzünden destek vermenin yanı sıra deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı için görev yaptı.
ORMAN YANGINLARINI TESPİT<br><br>Bayraktar TB2 SİHA'lar güvenlik ve insani yardım görevleri ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelede de rol üstleniyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile yapılan işbirliği ile Bayraktar TB2 İHA'lar, orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde de etkin görev alıyor. Bu sayede Avrupa'da ilk kez yüksek teknolojiye sahip İHA'lar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor.<br><br>OGM verilerine göre 2020'de yaz döneminde görev yapan 1 adet Bayraktar TB2 İHA yaklaşık 3.5 milyon hektarlık alanı havadan izleyerek 361 yangın izleme kulesinin yaptığı işi gökyüzünden gerçekleştirdi. Bu sayede 2020'de 345 adet orman yangını başlangıç aşamasında tespit edilerek büyümeden söndürüldü. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede izlediği öncü ve yenilikçi çözüm 2021'de büyüyerek devam etti. OGM'nin belirlediği 3 ana merkez olan ManisaAkhisar, MuğlaMilas ve DenizliÇardak'ta konuşlu Bayraktar TB2 İHA'lar, Baykar'ın uzman ekibinin koordinasyonunda görev yaptı. Baykar'ın geliştirdiği yazılım ve kurduğu teknolojik altyapı ile görev yapan Bayraktar TB2, tek seferde 400 km²'lik alanı termal kamera vasıtasıyla tarayabililiyor ve 185 kilometre kadar uzaklıktaki yangınları başlangıç aşamasında tespit edebiliyor. Bayraktar TB2 İHA'lar, 2021'de 19 Kasım'a kadar 267 orman yangının tespiti ve söndürülmesinde aktif olarak çalıştı. Milli İHA'lar 155 yangını başlangıç aşamasında tespit etti, 112 yangının söndürülmesinde ise takip ve koordinasyon görevleri yaptı.
GÖÇMENLERİN KURTARILMASINDA ROL ALIYOR<br><br>Bayraktar TB2'ler, Ege ve Akdeniz'de devam eden düzensiz göç hareketlerini gökyüzünden takip ederek birçok düzensiz göçmenin hayatının kurtarılması ve insan hakları ihlallerinin belgelenmesine de önemli katkı sağlıyor.
DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI<br><br>Barış Pınarı Harekâtı'nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar aynı zamanda harekât boyunca birçok hedefi başarıyla imha etti. Son olarak Bahar Kalkanı Harekâtı'nda ilk defa sürü halinde filo olarak uçuşlar yaparak birçok zırhlı araç, obüs, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini imha etti. Bayraktar TB2 SİHA dünyada ilk defa muharebe sahasında birincil unsur olarak SİHA'ların kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekâtı'na katılan hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80'ini gerçekleştirdi. Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen harekât kapsamında her türlü elektronik harbe rağmen başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu. Bayraktar TB2 SİHA'ların dünya muharebe tarihinde ilk kez filolar halinde uçarak harekâtta etkin görev yapması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
KARABAĞ'IN KURTARILMASINDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ<br><br>Bayraktar TB2 SİHA'lar kardeş ülke Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında da önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a yönelik olarak 27 Eylül 2020 tarihinde bir askeri harekât başlattı. Harekâtın başlangıcından 44 gün sonra, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgalini sonlandırarak Dağlık Karabağ'ı kontrol altına aldı.<br>
Ermenistan'a yönelik harekât esnasında Azerbaycan Ordusu, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ları tüm cephe hattında kullandı. Savunma analistleri tarafından teyit edilen çalışmalara göre Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Ermenistan Ordusu'na ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi. Azerbaycan'ın Ordusu'nun dünyayı şaşırtan bu başarısı dünya medyası ve savunma uzmanları tarafından Türk SİHA'larının harp tarihini değiştirerek oyun kurucu bir güce ulaştığı şeklinde yorumlandı.
Bayraktar TB2 SİHA'dan önemli başarı: 400 bin uçuş saatini tamamladı
Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.
"BURADA EĞİTİM VERDİĞİMİZ İÇİN UTANIYORUM"
Haber 7'nin haberine göre dünyanın en prestijli okullarından biri olan Massachusetts Institute of Technology’deki (MIT) fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark'tan skandal bir çıkış geldi.
Max Tegmark, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne verdiği röportajında, ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum.” ifadelerini kullandı.
GÜNDEM
Dünya medyasının manşetleriyle Türkiye'nin SİHA başarısı
SELÇUK BAYRAKTAR'IN MIT EĞİTİMİ
Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı.
Bayraktar, MIT’deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.
2006’da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology’de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007’de Türkiye’ye döndü.
Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow kapsamında BAE'ye ait yeni kurulmuş birçok savunma şirketi ürünlerini görücüye çıkardı.
2 yıl önce kurulan EDGE GROUP da BAE'nin savunma sanayi atılımının en büyük şirketlerinden birisi.
Firma yeni geliştirdiği SİHA'da büyük oranda Bayraktar TB2'yi benzemesi dikkat çekti.
EDGE GROUP, Dubai Airshow'da Bayraktar TB2'ye oldukça benzeyen \"Reach-S\" adında taktik insansız hava aracını tanıttı.
Reach-S SİHA, 4 adet MAM-L benzeri Desert Sting-16 lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor.
Teknik özellikleri bakımından ise Bayraktar TB2'nin ilk üretim modellerine çok yakın.
İşte özellikleri, 600 kg kalkış ağırlığı, 120 kg faydalı yük, 80 knot seyir hızı, 19.000 feet maksimum irtifa, 24 saat havada kalış süresi, 200km LOS iletişim menzili, 12 metre kanat açıklığı, 5.5 metre uzunluk.
SİHA’da Bayraktar TB-2 ile ortak olarak Rotax 912 motoru kullanılıyor. Bu motor sivil bir motor olması sayesinde kolayca erişilebilir olduğu için İran dahil olmak üzere birçok ülke tarafından SİHA’larda kullanılmakta.
Reach-S, mockup üstünde de görüldüğü üzere Wescam tarafından üretilen MX-10D elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemine sahip.
Birçok alt sisteminin yabancı olduğu tahmin edilen SİHA’nın, Bayraktar TB2 gibi düşük bir fiyata mal olup olmayacağı ise tartışmalı.
BAE, savunma sanayisini yeni yeni kurmakta olan bir ülke ve özellikle LOS veribağı, elektro optik ve motor gibi kritik alt sistemleri kısa vadede üretebilir mi bilinmez.
EDGE GROUP’un şirketi olan Halcon tarafından üretilmekte olan Desert Sting mühimmat ailesi Roketsan’ın MAM serisi ve TÜBİTAK SAGE’nin KAYI ve BOZOK mühimmatları ile aynı konseptte.
Aile 10 kg’dan 45 kg’a kadar ağırlıklarda 4 adet üyeden oluşuyor. Her bit varyant harp başlığı ağırlığına göre Desert Sting 5, Desert Sting 8, Desert Sting 16 ve Desert Sting 25 şeklinde isimlendirilmiş.<br><br>Her mühimmat yarı aktif lazer arayıcı başlığa veya GNSSANS güdüm seçenekleri ile geliyor. Herhangi bir itki sistemi olmayan mühimmatlar 16km menzile sahip.
Görüntüler ortaya çıktı: Dünyanın konuştuğu Türk SİHA'sını kopyaladılar
Pek çok muharebe bölgesinde kendisini ispatlayan Bayraktar TB2 SİHA, Dünya'nın pek çok bölgesinden ilgi çekmeyi başardı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de yeni geliştirdiği İHA'da büyük oranda Bayraktar TB2'yi örnek aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow'da görücüye çıkan Reach-S modeli SİHA'nın Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkat çekti.
DÜNYA
Rusya'nın Bayraktar TB2 rahatsızlığı: Ukrayna tehlikeli bir oyun oynuyor
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Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) ilk kez Avrupa'da kullanılması dengeleri değiştirdi, ödü kopan Ruslar havalanan uçağı 'acil' koduyla duyurdu.<br>
Rus medyası Ekim ayı sonunda Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ayrılıkçıları vurmasıyla başlayan dönemde neredeyse her gün yeni haberlere yer veriyor.<br>
Türkiye'den kalkış yapan bir kargo uçağının rotasının Ukrayna olduğunu bildiren Rus medyası, söz konusu uçakta yeni Bayraktar TB2'lerin sevk edildiğini ileri sürdü.<br>
Rus askeri araştırmacı Akim Apachev, gelişmeyi 'acil' olarak niteleyip \"Ukrayna Il-76'sı şu anda gizlice 'Türk kuşları'nın yeni parçalarını taşıyor. Uçak Tekirdağ Çorlu'dan havalandı\" ifadesini kullandı.<br>
Bölgenin Bayraktar insansız hava araçlarının eğitim sahası olduğunu kaydeden Apachev, kargo uçağının ise Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Odesa'ya iniş yaptığını iddia etti.<br>
Askeri gözlemci Akim Apachev, ilk saldırının ardından yine Rus medyasına konuşmuş, Kiev yönetiminin elindeki 30 insansız hava aracının yalnızca Donbas için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu savunmuştu.<br>
Apachev, yaşanılan Bayraktar paniğini şu sözlerle anlatmıştı: \"Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı.<br>
Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının (resmi olarak) bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok. Kendi tahminlerime göre, Ukrayna ordusu 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimiyle donanmış durumda. Ve bu, her şeyden önce, yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için ciddi bir zorluk.\"<br>
DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYMUŞTU <br>Ukrayna ordusu 26 Ekim Salı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yaparak Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurmuştu.
Ukrayna'nın ilk saldırının ardından yeni Bayraktar TB2'ler alacağını duyurduğu saatlerde cephe hattında silah sesleri duyuldu, bir asker yaralandı. Ancak asıl bomba, Ukrayna askerlerinin yayınladığı bir videoyla patladı.
Yerel medya, Granitnoye bölgesinde Türk üretimi Bayraktar SİHA'larıyla yeni bir saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Gazeteci Yuri Butusov, Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarının ardından Bayraktar TB2'nin havalandığını, ateşlenen füzelerle Granitnoye bölgesindeki en az iki iki top bataryasının yok edildiğini yazdı.<br>
Askerlerin paylaştığı görüntüler beklendiği gibi Rusya'da ses getirdi. Rus medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını haberlerinde özellikle öne çıkardı. Ayrıca, komuta merkezindeki askerlerin konuşmalarından cephe hattında yeni bir saldırı planlandığı da yine Rus medyasındaki haberlerde göze çarpan detaylar arasında.<br>
DENGELER DEĞİŞTİ <br>İngiltere'nin Rusya'ya karşı imzaladığı anlaşma 'Savaşa hazır' manşetleriyle duyurulurken, Ukrayna parlamentosu geçen hafta sınır muhafızlarının ateşli silah ve askeri ekipman kullanmasına izin veren düzenlemeyi onayladı.
İngiltere, Rusya ile yaşanan gerginlikler nedeniyle Ukrayna'ya savaş gemileri ve füze satma kararı aldı. İngiliz basını, Moskova'nın tüylerini diken diken eden anlaşmayı 'Savaşa hazır' başlıklarıyla sundu. Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev yönetimini cesaretlendirdiğini ileri sürdü.<br>
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, binlerce göçmenin Polonya sınırında mültecilerin kamp kurmasıyla birlikte artan Rus saldırganlığına karşı, Ukrayna'nın deniz yeteneklerini geliştirmeyi kabul etti. Varşova yönetimi, Vladimir Putin'i sınır krizini Belarus diktatörü Alexander Lukaşenko ile birlikte düzenlemekle suçluyor.<br>
Kasım ayı başlarında İngiltere, denizdeki varlığını geliştirmesi için Ukrayna ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma sayesinde, Kiev İngiliz savaş gemileri ve füzeleri satın almak için İngiltere'den kredi bulabilecek.<br>
Anlaşma, iki mayın önlem gemisinin satın alımını, sekiz füze gemisinin ortak üretimini, silah sistemlerinin teslimatını ve mevcut gemileri güçlendirmeyi içerecek. Ayrıca deniz altyapısının inşası için ülkeye bir firkateynin ortak üretimi ve teknik desteği sağlanacak.<br>
Ben Wallace, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Yuriyovych Reznikov ile yaptığı ortak açıklamada, İngiltere'nin 'Ukrayna halkıyla omuz omuza olduğunu' söyledi. Açıklamada, \"Hükümetlerimizin düşman olma veya herhangi bir şekilde Rusya Federasyonu'nu stratejik olarak kuşatma veya baltalama arzusu yoktur. Rusya'nın Ukrayna sınırları etrafındaki askeri yığınağı ve faaliyetinden endişe duyuyoruz\" denildi.<br>
İngiltere'nin Ukrayna'ya 600 asker gönderiyor olması da, Moskova'yı çileden çıkarmış durumda. Rus medyası, Rus yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna ordusunu Tochka-U füzeleriyle vurmaya hazırlandığını yazdı.<br>
UYDUDAN APAÇIK GÖRÜNDÜ <br>ABD merkezli Maxar Technologies tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna sınırına yaptığı devasa yığınağın büyüdüğü açık şekilde görüldü.
Fotoğrafları yorumlayan Amerikan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) uzmanları, yaklaşık 10 bin insanın yaşadığı sınır kenti Yelnya'daki askeri tesislerin son günlerde yüzde 17 arttığını söylüyor.<br>
Analizlere göre, Bayraktar TB2 SİHA'ların devreye girmesiyle savaş uçaklarını ve tanklarını Ukrayna sınırına gönderen Putin ateş hattında yaklaşık 100 bin asker bekletiyor.<br>
Öyle ki, askeri birliklerden bazıları 2 bin mil (3 bin 200 kilometre) uzaklıktaki Novosibirsk'ten Yelnya'ya getirildi. Uydudan alınan karelerde Yelnya'da 1200'ü aşkın tank göze çarpıyor.<br>
Askeri üste T-80U tankları, İskender kısa menzilli balistik füze sistemleri, 2S1 Gvozdika ve 2S19 Msta obüsleri, BM-21 çoklu roket atarlar, karadan havaya füze sistemleri ve TOS-1 ağır roket sistemleri var.<br>
ARADA FARK VAR <br>Ukrayna sınırına yakın Rus kasabası Yelnya yakınlarında tankların, zırhlı birimlerin ve topçuların yanı sıra kara birliklerinin biriktiğini gösteren bir önceki uydu görüntüleri, geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı.
Politico haber kaynağı, uydu fotoğraflarının, Rusya'nın bu baharda büyük bir yığınağın ardından Ukrayna sınırına bir kez daha asker ve askeri teçhizat yığdığı yönündeki son haberleri doğruladığını bildirmişti.<br>
NATO'DAN NET MESAJ <br>NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna sınırı yakınında son haftalarda geniş çaplı ve alışılmadık şekilde yoğunlaştığını kaydetti.
Stoltenberg, \"Şimdi Rusya'ya tansiyonu düşürme konusunda net bir mesaj göndermenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Şeffaf olun ve Ukrayna ile çevresindeki durumun tırmanmasından kaçının\" dedi.<br>
ABD: PUTİN'İN NİYETİNİ BİLMİYORUZ <br>ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, Ukrayna sınırındaki askeri yığınaktan duydukları kaygıyı dile getirip Rusya lideri Putin'in tam olarak ne yapmaya çalıştığını bilmediklerini söyledi.
ABD merkezli kar amacı gütmeyen analiz grubu CNA'nın Rusya araştırmaları programı direktörü Michael Kofman, geçtiğimiz haftalarda Washington Post'a verdiği demeçte, ortada şüpheli bir durum olduğunu vurgulayarak, \"Mesele şu ki, bu bir tatbikat değil. Bir eğitim egzersizi gibi de görünmüyor. Bir şeyler oluyor ama tam olarak ne oluyor?\" diye konuşmuştu.<br>
PLANLAR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR <br>Öte yandan, Ukrayna ile savaşın eşiğindeki Moskova, Kiev'in Türkiye'den Bayraktar satın alması üzerine planlarını gözden geçirmek durumunda kaldı. Kremlin yönetimi şu ana kadar bununla ilgili ne yapacağını henüz tam anlayamamış durumda.
Rus basını, Türkiye'nin ayrıca Ukrayna'ya ek Bayraktar şok drone'ları satmaya başladığını ileri sürdü. Haberlere göre, söz konusu insansız hava araçlarından biri Keşan yakınlarındaki bir hava üssünden uçarken görüldü ve akşam saatlerinde Ukrayna toprakları üzerinde gözlemlendi.<br>
Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçı milisler ise, çaresiz. Telegraph konuşmalarında, “Bayraktar, Donetsk'te cephe hattında uçmaya başladı. Telmanovo yönünde mevzilerimizi aştı ve şimdi Dokuchaevsk yönünde ilerliyor\" sözleri duyuldu.<br>
Rusya lideri Vladimir Putin 2021'in ilkbaharında Kırım çevresi ve Ukrayna çevresine sayıları 100 bini aşan bir ordu yığmış, savaş korkusu Karadeniz çevresinden dünyaya yayılmıştı.<br>
Ruslar paniğe kapıldı: Bayraktar TB2'yi 'acil' koduyla duyurdular
Avrupa'daki ilk saldırıdan yaklaşık bir ay sonra Türkiye'den havalanan bir uçağın rotasını izleyen Rus medyası, "Türk kuşları'nın yeni parçalarını taşıyor" başlığıyla haberi verdi.