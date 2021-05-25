Dünya medyasının manşetleriyle Türkiye'nin SİHA başarısı

Türkiye ve Polonya arasında dün 24 adet SİHA satışı için varılan anlaşmanın imzaları atıldı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, imza töreninin ardından sosyal medya hesabından "Güvenliğimiz için önemli bir gün. Bayraktar TB2 ile Polonya Silahlı Kuvvetleri tamamen yeni yetenekler kazanıyor" mesajını paylaşarak, bu satışın kendileri için önemini ortaya koydu.

TÜRK SİHA'LARI AVRUPA SEMALARINDA UÇACAK

Bu paylaşım ve Türkiye’nin Polonya’ya gerçekleştirdiği SİHA ihracı, Türkiye’nin İHA-SİHA teknolojisinde ulaştığı noktayı gözler önüne sermesiyle de dikkat çekiyor. Bu satışla birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç etmiş oldu.

GÜNDEM Türk SİHA’ları Avrupa semalarında

SİHA SATIŞI DÜNYA MEDYASININ GÜNDEMİNDE

Dünya medyası da bu gelişmeye kayıtsız kalmadı. Polonya’nın 24 adet Türk savaş drone’u alacağını manşetlerine taşıdı. The Wasginhton Post’da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Tarihte ilk kez Türkiye, NATO’da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir” sözlerine yer verdi.

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TÜRKİYE'NİN SİHA SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİNİ YAZIYORLARDI

Yıllar önce ise dünya medyası Türk yetkililerin SİHA satın almak için gerçekleştirdikleri görüşmeleri manşetlerine taşıyordu. The Guardian 2012 yılında yaptığı bir haberde, “Türk cumhurbaşkanı, ABD hükümetinin drone anlaşmasına olumlu baktığını, ancak Kongre'nin direnişiyle karşılaşabileceğini söyledi” ifadelerine yer vermişti.

MANŞETLERİ TÜRK SİHA'LARININ İHRACI SÜSLÜYOR

Aradan geçen 9 yılda manşetlerde yaşanan bu değişim Türkiye’nin insansız hava araçları teknolojisinde gerçekleştirdiği gelişimi ve elde ettiği başarıyı net olarak gösterdi.