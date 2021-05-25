Gündem Dünya medyasının manşetleriyle Türkiyenin SİHA başarısı
POLİTİKA

Dünya medyasının manşetleriyle Türkiye'nin SİHA başarısı

Polonya’ya 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilmesi, Türkiye’nin İHA teknolojisindeki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Yıllar önce Türk yetkililerin SİHA satın almak için gerçekleştirdikleri görüşmeleri "Türkiye kendilerine SİHA satılacağından umutlu" başlığıyla duyuran dünya medyası, Polonya’nın bu tercihi sonrası "Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA sattı" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya medyasının manşetleriyle Türkiyenin SİHA başarısı
Dünya medyasının 9 yıl arayla attığı iki manşet.

Türkiye ve Polonya arasında dün 24 adet SİHA satışı için varılan anlaşmanın imzaları atıldı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, imza töreninin ardından sosyal medya hesabından "Güvenliğimiz için önemli bir gün. Bayraktar TB2 ile Polonya Silahlı Kuvvetleri tamamen yeni yetenekler kazanıyor" mesajını paylaşarak, bu satışın kendileri için önemini ortaya koydu.

TÜRK SİHA'LARI AVRUPA SEMALARINDA UÇACAK

Bu paylaşım ve Türkiye’nin Polonya’ya gerçekleştirdiği SİHA ihracı, Türkiye’nin İHA-SİHA teknolojisinde ulaştığı noktayı gözler önüne sermesiyle de dikkat çekiyor. Bu satışla birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç etmiş oldu.

Türk SİHA’ları Avrupa semalarında
GÜNDEM
Türk SİHA’ları Avrupa semalarında

SİHA SATIŞI DÜNYA MEDYASININ GÜNDEMİNDE

Dünya medyası da bu gelişmeye kayıtsız kalmadı. Polonya’nın 24 adet Türk savaş drone’u alacağını manşetlerine taşıdı. The Wasginhton Post’da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Tarihte ilk kez Türkiye, NATO’da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir” sözlerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN SİHA SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİNİ YAZIYORLARDI

Yıllar önce ise dünya medyası Türk yetkililerin SİHA satın almak için gerçekleştirdikleri görüşmeleri manşetlerine taşıyordu. The Guardian 2012 yılında yaptığı bir haberde, “Türk cumhurbaşkanı, ABD hükümetinin drone anlaşmasına olumlu baktığını, ancak Kongre'nin direnişiyle karşılaşabileceğini söyledi” ifadelerine yer vermişti.

MANŞETLERİ TÜRK SİHA'LARININ İHRACI SÜSLÜYOR

Aradan geçen 9 yılda manşetlerde yaşanan bu değişim Türkiye’nin insansız hava araçları teknolojisinde gerçekleştirdiği gelişimi ve elde ettiği başarıyı net olarak gösterdi.

Polonya Savunma Bakan paylaştı: Bayraktar TB2 ile silahlı kuvvetlerimiz yeni yetenekler kazanacak
DÜNYA
Polonya Savunma Bakan paylaştı: Bayraktar TB2 ile silahlı kuvvetlerimiz yeni yetenekler kazanacak
Abone Ol Google News
Dünyada sadece 4 yerde var

Dünyada sadece 4 yerde var

80 milyon yıllık: Diğerlerinden ayıran özelliği dikkat çekti.
Konutta sevindiren iki il

Konutta sevindiren iki il

​Yatırımcısına 18 yıl içinde parasını kazandırıyor.
Üstad Necip Fazıl Kısakürekin vefatının 38. yılı

Uçağın fırlatıldığı noktada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

TOKİ 32 ilde arsa satacak

TOKİ 32 ilde arsa satacak

​Yüzde 25 peşinat ile 60 ay vade uygulanacak.

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

​Çay hasadı bu yıl da Afrikalı işçilere emanet.
Evlerde yapay<br>sera kurmuşlar

Evlerde yapay
sera kurmuşlar

​59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.