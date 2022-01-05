Ekonomi Milli Muharip Uçağa yeni merkez Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle açacak
SAVUNMA SANAYİ

Milli Muharip Uçağa yeni merkez: Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle açacak

Beşinci nesil milli savaş uçağı için sıkı bir takvim hazırlanırken, yarın önemli bir adım atılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen “Milli Muharip Uçak” projesi kapsamında, TUSAŞ içinde özel bir kompleks oluşturuldu. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi’nin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak.

Abone Ol Google News
Osman Özgan Yeni Şafak
Milli Muharip Uçağa yeni merkez: Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle açacak ​
Milli Muharip Uçak” projesi

Beşinci nesil milli savaş uçağı için sıkı bir takvim hazırlanırken, yarın önemli bir adım atılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen “Milli Muharip Uçak” projesi kapsamında, TUSAŞ içinde özel bir kompleks oluşturuldu.

Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi’nin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak. 65 bin metrekare alan üzerinde yüksek güvenlik ve teknolojiyle donatılan kompleks, mühendislere gündüz binadan çıkmadan çalışma imkanı sağlayacak.

Milli Muharip Uçak için geri sayım başladı
FOTOĞRAF 12
Title
Pandeminin etkilerine rağmen yoğun bir yılı geride bırakan savunma sanayi, mili teknoloji hamlesi ile önümüzdeki yıl da yerli ve milli projelere mesai harcayacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek projelerle savunma sanayide yerlilik oranının artırılması ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Title
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda 2022'e damga vuracak projelerde yaşanacak kritik gelişmelerle Türk askeri daha da güçlenecek. Türk savunma sanayinin gururu yerli İHA ve SİHA'ların çeşitliliği ve sayısı artırılacak.
Title
MMU PARÇALARI TAMAMLANACAK<br>Sabah'ın haberine göre, Önümüzdeki yıl Türkiye'nin tüm kabiliyetlerini bir araya getirerek üzerinde çalıştığı Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde önemli bir aşamaya geçilecek. MMU'nun parçalarının üretimi 2022 sonuna kadar tamamlanacak. MMU'nun motoru F-35'ten 1.5 kat daha güçlü olacak. MMU, 18 Mart 2023'te motor çalıştıracak.
Title
ATAK 2 VE HÜRJET UÇACAK!<br>Yerli taarruz helikopteri Atak'ın geliştirilmiş modeli Atak 2 prototipi 2022 başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Türkiye'nin ilk Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan ATAK 2, ABD üretimi AH-64 Apache ile Rusya üretimi Mi-28 ile aynı sınıfta yer alıyor. Jet Eğitim Uçağı olarak özgün tasarlanan Hürjet de 2022 sonunda uçacak.
Title
EN BÜYÜK DONANMA SAVAŞ PLATFORMU<br>Türk Donanma tarihinin en büyük savaş platformu olacak TCG Anadolu gemisi de 2022'de Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. Teslim edildiğinde amiral gemisi olacak olan TCG ANADOLU'ya SİHA'ların konuşlandırılacağı ve bu özelliğiyle dünyanın ilgisini çektiği ifade ediliyor. Yeni tip denizaltıların inşaları devam ederken, TCG İSTANBUL Fırkateyni'nin ise liman ve deniz kabul testlerine başlanacak.
Title
ALTAY'A MOTOR TEDARİKİ<br>Altay Ana Muharebe Tankının seri üretiminde kullanılacak güç grubunun tedarikinde süreç işlerken motorun 2022 başında entegre olarak çalıştırılması planlanıyor. Tankın envantere teslimi için belirlenen tarih ise 2023. Öte yandan OMTAS tanksavar silahıyla donatılmış olan KAPLAN gibi kara araçları da önümüzdeki yıl hizmete alınacak
Title
ADIM ADIM SİPER'E!<br>Yerli hava savunma sistemleri HİSAR ve SİPER projelerinde de 2022'de yeni gelişmeler yaşanacak. HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi teslimatlarının ardından sıra HİSAR O+ da envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha ederek testi başarıyla geçti. 2022 yılında teslimatı planlanan sistem ile Türkiye S-400 ve Patriotlara alternatif olarak ortaya çıkacak hava savunma füze sistemi SİPER'e de bir adım daha yaklaşmış olacak. 2023'te envantere girecek Siper ile gökvatana karşı bütün tehditler en güçlü şekilde bertaraf edilecek.
Title
MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?<br><br>5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.
Title
5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.
Title
Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.
Title
MU üstün hava hâkimiyetini:<br>- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili<br>- YüksekSüpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş<br>- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü<br>ile sağlamaktadır.
Title
MMU için geri sayım
Milli Muharip Uçak için geri sayım başladı
Yerli ve milli projelerin 2022'ye damga vurması beklenirken, Milli Muharip Uçak için geri sayıma geçildi. 18 Mart 2023'te motor çalıştıracak olan MMU parçalarının üretimi 2022 sonuna kadar tamamlanacak. Milli Muharip Uçak'ın motoru F-35'ten 1.5 kat daha güçlü olacak.

2 BİN 300 MÜHENDİS

Merkezde otonom kütüphane, yemekhane, tıp merkezi ve birçok spor alanı da yer alacak. 2 bin 300 mühendisin görev yapacağı merkezin hemen yanında ise uçağın yapılacağı hangar yer alacak. Burası dışarıdan izole, kendi iletişim altyapısı, yüksek hesaplamalı bilgisayarları bulunan bir yapı olacak. Hangarın yapımıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Milli Muharip Uçağın 2023’te hangardan motoru çalışır halde çıkarılması planlanıyor.

Milli Muharip Uçağı'ndan sevindiren haber: İlk parçası tamam
EKONOMİ
Milli Muharip Uçağı'ndan sevindiren haber: İlk parçası tamam
Yunan zulmü sürüyor

Yunan zulmü sürüyor

Geri itilen göçmenler Balıkesir açıklarında kurtarıldı.
Sağanak yolda

Sağanak yolda

​Meteoroloji rapor yayınladı.
Dışişlerinden Yunanistana tepki: Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez

​Türkiye'nin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki
Vazgeçilmez olacaklar

Vazgeçilmez olacaklar

​Gelecekteki teknoloji hayatımızı baştan sona değiştirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.