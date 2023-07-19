Morgan Stanley CEO'su: Yatırım bankacılığı kayıplarında en kötüsü geride kaldı.

James Gorman
Morgan Stanley CEO’su James Gorman, ABD bankacılık sektöründe yatırım bankacılığı ve alım satım işlem gelirleri alanlarında en kötü dönemin geride kaldığını öngördü.
Salı günü Bloomberg TV’ye röportaj veren Gorman, sektörde canlanma beklediğini ancak bunun gelecek yıldan önce başlamasını beklemediğini ifade etti.
Gün içinde Morgan Stanley ikinci çeyrek bilançosunu açıklamış, işlem gelirleri analistlerin beklentilerinin altında kalmıştı. Bankanın yatırım bankacılığı gelirleri ise tahminleri aşmıştı.
Gorman’ın açıklamaları sonrası Morgan Stanley hisseleri Kasım 2020’den bu yana güçlü günlük yükselişini kaydetti.
Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,39 dolar olan hisse başına kârı, bu yılın aynı döneminde 1,24 dolar oldu.
Morgan Stanley'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 13,5 milyar dolara çıktı. Bankanın geliri, 2022'nin ikinci çeyreğinde 13,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.