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Ekonomi

Morgan Stanley CEO'su: Yatırım bankacılığı kayıplarında en kötüsü geride kaldı.

Morgan Stanley CEO’su James Gorman'a göre bankacılık sektörü bilançolarında yatırım bankacılığı kayıplarında en kötüsü geride kaldı. Gorman’ın açıklamaları sonrası Morgan Stanley hisseleri Kasım 2020’den bu yana güçlü günlük yükselişini kaydetti.

15:51 . 19/07/2023 Çarşamba
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James Gorman

James Gorman

Morgan Stanley CEO’su James Gorman, ABD bankacılık sektöründe yatırım bankacılığı ve alım satım işlem gelirleri alanlarında en kötü dönemin geride kaldığını öngördü.


Salı günü Bloomberg TV’ye röportaj veren Gorman, sektörde canlanma beklediğini ancak bunun gelecek yıldan önce başlamasını beklemediğini ifade etti.


Gün içinde Morgan Stanley ikinci çeyrek bilançosunu açıklamış, işlem gelirleri analistlerin beklentilerinin altında kalmıştı. Bankanın yatırım bankacılığı gelirleri ise tahminleri aşmıştı.


Gorman’ın açıklamaları sonrası Morgan Stanley hisseleri Kasım 2020’den bu yana güçlü günlük yükselişini kaydetti.


Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 azalarak 2,2 milyar dolara geriledi. Şirket, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,39 dolar olan hisse başına kârı, bu yılın aynı döneminde 1,24 dolar oldu.





Morgan Stanley'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 13,5 milyar dolara çıktı. Bankanın geliri, 2022'nin ikinci çeyreğinde 13,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

#Morgan Stanley
#James Gorman
#Bankacılık krizi
1 saat önce
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