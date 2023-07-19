VMware 69 milyar dolara satılıyor

VMware
CMA'dan yapılan açıklamaya göre, Broadcom'un WMware'ı satın almasının pazardaki rekabet koşullarını olumsuz yönde etkilemeyeceği sonucuna varıldı.
Şirketlerin birleşmesinin sektördeki inovasyona da zarar vermeyeceğinin tespit edilmesi üzerine CMA, Broadcom'un WMware şirketini 69 milyar dolara satın almasını geçici olarak onayladı.
CMA'nın söz konusu birleşmeye ilişkin nihai kararını ise 12 Eylül 2023'te açıklaması bekleniyor.
#Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA)
#Broadcom
#WMware
1 saat önce