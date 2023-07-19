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Ekonomi

VMware 69 milyar dolara satılıyor

Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), ABD merkezli teknoloji şirketi Broadcom'un yazılım şirketi VMware'ı 69 milyar dolara satın almasını geçici olarak onayladı.

14:16 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
VMware

VMware

CMA'dan yapılan açıklamaya göre, Broadcom'un WMware'ı satın almasının pazardaki rekabet koşullarını olumsuz yönde etkilemeyeceği sonucuna varıldı.


Şirketlerin birleşmesinin sektördeki inovasyona da zarar vermeyeceğinin tespit edilmesi üzerine CMA, Broadcom'un WMware şirketini 69 milyar dolara satın almasını geçici olarak onayladı.

CMA'nın söz konusu birleşmeye ilişkin nihai kararını ise 12 Eylül 2023'te açıklaması bekleniyor.




#Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA)
#Broadcom
#WMware
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