VMware 69 milyar dolara satılıyor

Türkiye çapında denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, akaryakıttaki fiyat düzenlemeleri ve bazı mevsimsel fiyat dalgalanmalarını bahane ederek fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketicileri aldatıcı uygulamalarda bulunanların tespiti için denetimlere hız verdi. Ticaret Bakanlığı ekipleri, Mersin, Bursa ve Balıkesir'deki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.