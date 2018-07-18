Ekonomi MÜSİAD Suriyede ticaret merkezi açacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD Suriye’de ticaret merkezi açacak

MÜSİAD, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden temizlenen bölgelerde ticaretin geliştirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Suriye’de ticaret merkezi ve şube açacaklarını belirten Derneğin Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, “Kuracağımız ticaret merkezi ve MÜSİAD ofisi iş adamlarını bir araya getirmek için güzel bir yer olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öncelik Mehmetçiğin koruduğu bölge olacak.
Öncelik Mehmetçiğin koruduğu bölge olacak.

Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan da yaşadıkları yerleri terk ederek güvenli gördükleri bölgelere sığınmak zorunda kaldı. Olayların başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan Türkiye, savaş mağdurlarına her türlü desteği veriyor. Sivil toplum kuruluşları da "ensar-muhacir" anlayışından hareketle düzenlenen kampanyalarla sınırın diğer tarafındaki Suriyelileri bir an olsun yalnız bırakmıyor.

SURİYE ŞUBESİ AZEZ’DE KURULACAK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası güvenli hale getirilen bölgelerde ticaretin geliştirilmesi ve insanların refaha kavuşması için ticaret merkezi ve şube açmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Derneğin Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, özellikle Azez ve çevresindeki bölgelerde iş olanakları ve ticari fırsatların geliştirilmesi için MÜSİAD Suriye Şubesi'nin kuruluş çalışmalarına başladıklarını belirtti.

BÖLGENİN REFAHINI BİRLİKTE YÜKSELTİRİZ

Bölgede faaliyet gösteren ticaret odası ve iş adamlarıyla yapacakları görüşmelerin ardından en kısa sürede şubenin açılacağını dile getiren Uyar, “İnşallah en kısa zamanda Suriye şubesini açıp, Suriye ve Türkiye'deki iş adamları arasında bir köprü kurmayı düşünüyoruz. Türkiye'de yaşayan ciddi anlamda Suriyeli iş adamı var. Bölgeye kuracağımız ticaret merkezi ve MÜSİAD ofisi, Suriye ve Türkiye'deki iş adamlarını bir araya getirmek için güzel bir yer olacak. İnşallah bu merkez sayesinde gerek Türkiye'de gerek ülkesinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz birlikte ticaretlerini geliştirecekler ve bu ticaret yoluyla da bölgeye tekrar güven ve istikrar gelecek” dedi.

  • Önceliğimiz Mehmetçiğin koruduğu bölge
  • MÜSİAD Yurt İçi Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Akbal ise Suriye’de özellikle Türk askerinin hali hazırda muhafaza ettiği bölgede çalışma yapacaklarına dikkat çekti. Akbal, “MÜSİAD’ın burada yer alması demek, öncelikle bu bölgenin normalleşmesi açısından çok önemli bir adımdır. Bu bölgenin tekrardan savaş öncesi refaha ulaşması açısından MÜSİAD’ın çok önemli, toparlayıcı bir ticari yeri ve pozisyonu var. Suriye’de hem Suriyeli vatandaşlara hem Türk insanına hem de coğrafyamıza katkı sağlaması için yoğun bir gayret içinde olacağız” dedi.

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