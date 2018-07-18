Bankacılarla sıkı temas

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB)'ni ziyaret etti. İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerin ilk durağı BDDK oldu. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in ev sahipliği yaptığı toplantıda Albayrak, bankacılık sektörüne ilişkin brifing aldı. Buradaki toplantı yaklaşık iki saat sürdü. BDDK’daki toplantıya kurul üyeleri ve daire başkanları da katıldı.

İKİNCİ DURAĞI TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ OLDU

Albayrak’ın ikinci durağı Türkiye Bankalar Birliği oldu. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in de katıldığı Bankalar Birliği'ndeki toplantıda sektörle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Buradaki toplantıya Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile yönetim kurulu üyeleri Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Gökhan Erün ile birçok önemli isim de iştirak etti. TBB’deki toplantıda ayrıca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Ufuk Uyan da katıldı. Gerçekleşen toplantının ardından TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Bakan Albayrak’a ziyareti nedeniyle bir teşekkür plaketi sundu.

DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ

Albayrak, görüşmeden sonra sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin fotoğrafları paylaştı ve kısa bir açıklamada bulundu. Albayrak, “Bugün BDDK, ardından Bankalar Birliği üyeleri ile sektörümüzün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, iş birliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız” açıklamasında bulundu.

MERKEZ BANKASI’NIN BAĞIMSIZLIĞINA VURGU

Toplantıya katılan isimlerden edinilen bilgilere göre toplantıların özel bir gündemi olmadı. Bankacılık sektörünün görüş ve taleplerimiz dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığına da vurgu yaptığı öğrenildi.