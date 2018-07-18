Ekonomi Sanayi üretimiyüzde 6,4 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretimi yüzde 6,4 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre %6,4 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İkinci çeyrekte de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğü görülüyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 121,4 değerine çıktı.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 121,4 değerine çıktı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı. Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 artacağını öngörüyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. Söz konusu verileri değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin mayısta da piyasa beklentilerini aştığını ve büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek, verilerin yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü gösterdiğini bildirdi.

Katma değerliye destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, yeni yapısıyla girişimciliği, Ar-Ge’yi ve yatırımları yoğun bir şekilde destekleyerek üretimde katma değeri artıracağını ve cari açığın azaltılmasını sağlayacak politikalar uygulayacağını bildiren Bakan Varank, sanayicinin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ ÖNDE

Öte yandan TÜİK verilerine göre arındırılmamış sanayi üretim endeksi de, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 121,4 değerine çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

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