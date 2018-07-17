Naftogaz'dan 'tahkim zaferi' sayesinde rekor kar

Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın net karının, "tahkim zaferi" sayesinde geçen yıl 1,7 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Naftogaz'dan yapılan açıklamada, şirketin 2016'da olduğu gibi geçen yıl da Ukrayna devlet bütçesi için en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.

Şirket ödemelerinin 2016'da 2,8 milyar dolarla Ukrayna'nın bütçe gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, geçen yıl da yaklaşık 4,2 milyar dolarlık ödemeyle bütçe gelirlerinin yüzde 15'ini şirketin oluşturduğu vurgulandı.

Şirket net karının geçen yıl 1,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığı belirtilerek, "Merkezi Stockholm'de bulunan Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü tarafından Naftogaz lehine verilen karar sayesinde net karımız rekor seviyeye ulaştı. Tahkim kararı olmasaydı şirket geçen yıl 280 milyon dolar düzeyinde zarar açıklayacaktı." ifadeleri kullanıldı.

Reuters Gazprom

Rus enerji şirketi Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz, Gazprom'un doğalgaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Tahkim Enstitüsü bir süre önce Gazprom ve Naftogaz arasındaki uyuşmazlığı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

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