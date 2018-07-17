Ekonomi Altında dünyada bir ilk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın nakit ödeme aracı oldu

Altında dünyada bir ilk

Altın Transfer Sistemi ile altın artık yastık altından çıkıp nakit ödeme aracı olacak. Bir bankada altın cinsinden hesabı olan müşteri, ATS ile altınını başka bir bankadaki hesabına veya başkasına elektronik işlem hızında gönderebilecek.

Haber Merkezi IHA
Altın nakit ödeme aracı oldu
Altın nakit ödeme aracı oldu

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yaptığı açıklama ile bir bankada altın cinsinden hesabı olan müşterinin Altın Transfer Sistemi’yle altınını başka bir bankadaki hesabına veya başkasına elektronik işlem hızında gönderebileceğini duyurdu.

ALTIN NAKİT ÖDEME ARACI OLDU

Uygulama ile Altın nakit ödeme aracı oldu. Takasbank, ‘kişiden kişiye altın transfer sistemi’ni hizmete açtı. Altın hesaplarının mobilite kazandığı sistemle artık altın yastık altından çıkıp nakit ödeme aracı olacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız tarafından yazılım ve sistem geliştirmesi yapılan ve Bankaların katılımıyla işleyecek olan “KİŞİDEN KİŞİYE” Altın Transfer Sistemi bugün itibarıyla banka müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nin en önemli bileşenlerinden biri olan bu sistem, Ülkemizin “global ölçekte bir altın merkezi olma” hedefinde kilometre taşı özelliğine sahip olacaktır. Faaliyet izni Merkez Bankası tarafından verilen bu sistemde, fiziki karşılığı Borsa İstanbul’un en modern ve son teknoloji imkanları ile işlettiği saklama kasalarında bulunan altınlar EFT hızında transfer imkanına kavuşmuştur. Dünya’da ve Türkiye’de ilk olan Altın Transfer Sistemini Ülkemize armağan etmekten gurur duyduğumuzu kamuoyu ile saygıyla paylaşırız."

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