Türk jetine büyük ilgi

Türkiye'nin jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanan Hürjet, İngiltere'deki Farnborough Airshow'daki dünya lansmanında ilgi odağı oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Airshow'a güçlü bir katılım gösteriyor.

AA Şirket, fuara milli hava platformları ve yeni logosuyla adeta çıkarma yaptı.

Fuarda, eylül ayında ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopter ve İnsansız Hava Aracı ANKA sergilenirken, Türkiye'nin tek kalemde en büyük savunma ihracatının gerçekleştirildiği T129 Atak helikopteri de uçuş gösterisi yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin fuardaki en büyük sürprizi ise Hürjet oldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçlarını hedef alarak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürjet Projesi kapsamında ortaya çıkan "yer prototipi" ilk kez fuarda sergilendi.

Fuarda dijital kamuflajlı olarak yer alan Hürjet'in kuyruğunda tarih boyunca Türk milletinin ve Türk Hava Kuvvetlerinin sembolü olan kartal figürü yer aldı. Hürjet'le birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82, Kanatlı Güdüm Kiti, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan; ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdün Kiti MK-81 ve MK-82, L-Umtas'a yer verildi.

Hürjet, Farnborough Airshow'da ilgiyle karşılandı. Havacılık profesyonelleri uçağın yer prototipini incelerken, Hürjet ekibi sorulara yanıt verdi.

AA

Dijital kamuflaj tercihiyle ilgili çok sayıda soru gelirken, bu tercih, uçak tasarımlarının tanıtımında yeni bir trend oluşturulup oluşturulmayacağı değerlendirmelerine konu oldu.

Sektörden gelen soruların odağında Hürjet'in kime rakip olacağı yer aldı.

Bazı önemli uçak üreticilerinin yönetici ve temsilcileri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şalesini ziyaret ederek Hürjet'i inceledi.

"Hürjet ne zaman uçacak", "Projeye ne zaman başladınız da tasarım ortaya çıktı" soruları, Hürjet ekibinin en fazla yanıtladığı sorular oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yetkilileri, Hürjet lansmanı dolayısıyla yoğun bir mesai harcarken, ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

🔹 Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin, Jet Eğitim ve Yakın Destek Uçağı Geliştirme Projesi kapsamında tasarladığı Hürjet, Farnborough Airshow'da ilgiyle karşılandı. Yeni Şafak Ekonomi (@yenisafakekonomi)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Tem, 2018, 3:27öö PDT )

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