Nitelikli iş gücü dijital dönüşümle artacak

Türkiye'de nitelikli iş gücünün artırılması için kamu-üniversite-özel sektör iş birliği programları, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyumlu hale getirilecek. Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirilmesi iş birliği programlarının kapsamı genişletilecek. Üniversitelerin Ar-Ge bütçeleri artırılacak. Sanayicilerin, teknik ve bilimden daha fazla yararlanabilmesi içi yükseköğretim kurumlarının özel sektörle olan ilişkisi güçlendirilecek. Böylece OSB'lerde, teknoloji geliştirme merkezlerinde ihtiyaç duyulan yetişmiş iş gücünün üniversitelerden sağlanmasına imkân tanınacak.