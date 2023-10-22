Bakan Bolat: Hedefimiz enflasyonu tek hanelere indirmek

Bakan Bolat, ihracatı, tarımı ve sanayisiyle ülke ekonomisine yön veren Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin Orta Vadeli Programı'nda çok sayıda hedefinin bulunduğunu aktaran Bolat, öncelikli konulardan birinin ise enflasyon olduğunu söyledi.

Enflasyonla mücadeleye değinen Bolat, şöyle devam etti:

"Çok sayıda hedeflerimiz var ama en önemli iki hedefimizden birincisi deprem bölgelerini ayağa kaldırmak, yeniden imar ve inşasını tamamlayıp yaşanabilir, çok güzel, süper şehirler haline getirmek, ikincisi de enflasyon probleminin artık inşallah aşağı doğru indirilerek iki, üç yıllık bir süre zarfında tek haneli rakamlara indirilmesini sağlamak. Bu anlamda tabii nüfusu her yıl 600-700 bin artan ülkemizde istihdamla alakalı büyüme trendini de devam ettirmektir. Büyümede Orta Vadeli Program'da 3 yıl için ortalama yüzde 4 ile 4,5 civarında, 5 yıllık 12. Kalkınma Planı'nda da ortalama yüzde 5 civarında bir büyüme hedefi yakalamamız... İhracatta ülkemiz için hayati önemli bir konu olan döviz sorunu olmaması için mal ve hizmet ihracatında özellikle büyük hedefler belirledik. Orta Vadeli Program'a göre 2026'da 302 milyar dolar, 12. Kalkınma Planı'na göre 2028 sonunda da 375 milyar dolarlık mal ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz."





"Cari açığı tolere edilebilir seviyelerde aşağılara çekme hedefindeyiz"





Bakan Bolat, hizmet ihracatının da artık çok önemli bir döviz kaynağı olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada da 2021'de 59, 2022'de 90 milyar dolara ulaştık, bu sene inşallah 100 milyar doları aşacağız. Böylece cari açık konusunu tolere edilebilir seviyelerde aşağılara çekme hedefindeyiz. İstihdamı da tek haneli, işsizlik oranını da tek haneli rakamlarda tutma hedefimizi şu ana kadar başarıyla sürdürdük. Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranımız yüzde 9,2 ama Türkiye'nin neresine gidersek gidelim iş dünyasındaki arkadaşlar, tacirler, sanayiciler, esnaf hep çalıştıracak eleman bulamama ve meslekli, vasıflı eleman bulma noktasındaki sıkıntıları ifade ediyor. Bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. Biz Ticaret Bakanlığı olarak tüm genel müdürlüklerimizle piyasanın, ekonominin, sektörlerin yanındayız. Düzenleyici ve denetleyici yetkilerimizle önemli bir sorumluluk altındayız. Bu sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmek istiyoruz."

Bakan Bolat, fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketiciye karşı haksız ticari uygulamalar gibi konularda denetleyici olarak görevlerini kararlılıkla yerine getirme gayretinde olduklarını vurguladı.

Otomotiv ve emlak piyasasında sektörlerle işbirliği yaparak indirime gidildiğini hatırlatan Bolat, bu anlamda çok güzel dönüşler aldıklarını ve indirime giden firmaların isimlerini yayınlayacaklarını söyledi.

Bolat, Bakanlığının Gaziantep'te verdiği destek ve yatırımlarını detaylı anlatarak, yeni yapılacak uluslararası ekonomi işbirlikleriyle de ticaret hacminin genişlemesini hedeflediklerini ifade etti.





"Yeşil pasaport birçok engeli aşmada çok faydalı oldu"





İhracatçılara yeşil pasaport kullandırdıklarını hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Yeşil pasaport kullanımı 2018'de başladı ve birçok engeli aşmada çok faydalı oldu. Bu noktada kuralları daha da gevşetmek yeşil pasaportların da vize kapsamına girmesi tehlikesini doğuracaktır, dikkatli hareket ediyoruz ama daha geçen hafta Brüksel'deydim. Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı ve komisyon üyeleriyle güzel toplantılar yaptık. Avrupa Birliği seçimden bu yana Türkiye ile ticaret ve ekonomiyi geliştirme temelinde olumlu ve yapıcı bir diyalog süreci başlatma arzusunda, biz öyle algılıyoruz, bize ifade ettikleri de bu. 8 Kasım'da genişleme raporuyla Türkiye dosyasını açacaklar. Aralık ayının ortasında da Türkiye'yle ilgili liderler düzeyinde üye devletler bir yol haritası belirleyecekler ama bizim bastırmamız üzerine vize işlemlerinin bir kere serbest olması, vize muafiyetini almamız bizim hakkımız. Ankara Anlaşması yani ortaklık anlaşması gereğince ve 2016 yılında imzalanan göç, kabul ve vize protokolü gereğince fakat genelde hukuki metinleri işlerine gelince kabul etmeme eğilimi hakim olunca da vize konusunu Türkiye'nin vatandaşlarına yönelik bazen politik amaçlarla kullanmak isteyince istemediğiniz tatsız sıkıntıları yaşadık, gördük ben de şahsen bakan olmadan önce aynı sıkıntıyı kendi aile fertlerimde yaşadım. Avrupa Birliği'nde komisyon vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda söz verdiler. 'Önemli bir çalışma başlattık' dediler. Yakında bunun işaretlerini uygulamasını göreceğiz."

Bolat, hükümet olarak son dönemde kredilere yönelik yeni adımlar atarak ülkenin ekonomi hacmini büyütmeye yönelik değişikliklere gittiklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise geçen yıl 180 ülkeye 10,5 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirterek, bu yılın ilk 9 ayında ise 7,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.



