Bakan Işıkhan: Türkiye ekonomisi kırılgan bir yapı değildir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
'Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık'
'Hiçbir zorluk bizi yıldıramadı'
Işıkhan, ekonomiye ilişkin de şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Programımız ile 12'nci Kalkınma Planımız ve enflasyonla mücadele yol haritamız, sadece mevcut sorunlara çözüm olmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomideki istikrarlı büyümeye de önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bakanlık olarak işçilerimizi korumak için de gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Malumunuz göreve gelir gelmez ilk işimiz; asgari ücretin ara zammını belirlemek oldu. Hamdolsun tüm tarafların ortak mutabakatıyla asgari ücreti enflasyon karşısında emekçimizin hakkını koruyacak bir seviyeye çektik. Hemen ardından kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için bağlayıcı nitelikteki 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nü, Hak-İş Konfederasyonu'nun da önemli katkısıyla mayıs ayında imzaladık. Çerçeve protokol ve imzalanan toplu iş sözleşmeleriyle birlikte kamuda çalışan işçilerimizin mali ve sosyal haklarında önemli kazanımlar elde ettik. Devlet olarak çalışma barışının sağlanması ve enflasyonun olumsuz etkilerine karşı işçilerimizin haklarının korunması için azami gayret gösteriyoruz. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki Türkiye'nin ekonomisi, kolayca yıkılacak, kırılgan bir ekonomik yapı değildir. Ülkemiz onlarca badireye, atlattığımız onlarca iç ve dış saldırıya maruz kaldığımız yılları dahi rekor büyüme oranlarıyla kapattı. Hiçbir zorluk bizi yıldıramadı, yolumuzdan alıkoyamadı. Dev yatırımlar, ihracatta kaydettiğimiz ilerlemeler ve istikrarlı büyümemizle artık Türkiye, önüne daha büyük ve uzun vadeli hedefler koymuştur."