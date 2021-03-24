​Olmazsa olmazımız üretim ve ihracat

Kovid-19 salgını nedeniyle birçok sektör sıkıntı yaşarken, katılım bankaları yaptıkları yatırımlar ve attıkları adımlarla bu süreci başarılı bir şekilde atlattı. Katılım Finans sektörünün önemli oyuncularından olan Türkiye Finans’ın Genel Müdür Vekili Murat Akşam ile 2020’yi nasıl geçirdiklerinden, Türkiye ekonomisine ve 2021 hedeflerine kadar birçok konuyu konuştuk. Çok dinamik bir yıl geçirdiklerini anlatan Akşam, “Aktif büyüklüğümüz yüzde 55 artışla 81 milyar lirayı geçti. Her alanda iyi bir yıl geçirmiş olduk. İnsana dokunarak ve öne alarak bunu başarmaya çalıştık. Fonlama tarafında yüzde 40 büyüme oldu . Bazı sektörler sorun yaşarken bankacılık ve finans sektörü süreci rahat atlattı. Aktif büyüklük olarak ilk 10 banka arasına girmeyi hedefliyoruz. Katılım bankaları arasında ikinci sıradayız. Katılım sektöründe yüzde 22’lik bir pazar payımız var” dedi.

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İHRACATÇILARA BİZ GİDİYORUZ

Kapılarının çalmasını beklemeden müşterilere bizzat gittiklerini aktaran Akşam, önceliklerinin ve olmazsa olmazlarının üretim ve ticaret olduğunu vurguladı. Bunun hemen altında ihracatçıların olduğunu belirten Akşam, “İhracatçılarımız hem döviz getiri sağlıyor, hem de ülkeye değer katıyor. İhracatçılara biz gidiyoruz. İhracatçı müşterilerimizin pazar payını artırmaya onları da büyütmeye gayret ediyoruz. Tekstilci, halıcı, gıda olmazsa olmaz bütün sektörle çalışıyoruz. Özellikle yenilenebilir enerjide Türkiye kapasitesinin yüzde 10-15’ini finanse ediyoruz. Güneş tarafında özellikle ithal ikamesi dediğimiz fabrika yatırımlarında ciddi tesisler yapılıyor. Onların finansmanını yapıyoruz. Hiçbir sektörün payı bizde yüzde 10’u geçmez. Yoksa sadece bir yere mahkum olursunuz. Riski iyi yönetmek zorundayım. Yumurtaları tek sepete koymuyoruz. Üretim ve ihracat bu ülkenin olmazsa olmazı” dedi.

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MALİYETLER UCUZLAMALI

Murat Akşam, toparlandık mı? sorumuza şu cevabı veriyor: “Dövizi kontrol altına aldığımız takdirde, bana göre maliyetlerde çok ciddi düşecek. İnsanlar ciddi yatırım yapıyor. Ama bir günde bitmez. Bu yatırım maliyetlerinin ucuzlaması gerekiyor ki; daha çabuk olup, daha çok döviz tarafını yok edelim. O zaman anormal bir büyüme başlayacak. Genç nüfus, etrafında ihracat yapabileceği devasa ülkeler var. Üretimi artırdığımız ve ihracat potansiyelimiz olduğu için benim gördüğüm biraz yavaş gidiyoruz ama çok net olarak iyiye doğru gidiyoruz. Üretim tarafına kayma başladı. Orayı ne kadar hızlı yaparsak, patlama dediğimiz olay daha çabuk olur.”

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Murat Akşam

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HER YIL YÜZDE 10 İSTİHDAM ARTIŞI

Murat Akşam, her yıl yüzde 10 istihdam artışı sağladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı: “317 Şubemiz, 3 bin 700’ün üzerinde çalışanımız var. 2021’de dijitalleşmenin etkisiyle çok agresif bir şubeleşme koymadık. Ama bütçemize ilave 10 tane şube koyduk. 2021’deki en önemli hedefimiz, insanların ihtiyaçları neredeyse biz orada olacağız. Geleceğe yönelik hazırlıklarımızı zaten yapıyorduk, süreç beklediğimizden hızlı gelişti. Artık şubeye gitmeden ekrandan sizi müşteri yapacağız. Çok rahat telefondan oradan istiyorsanız ev, araba alacaksınız. Biz hazırız bugün bunu yapacak durumdayız. Regülasyonu bekliyoruz. Artık 24 saat müşterimiz var. Akşam 8’de biz de işlem yapılıyor. Hafta sonu işlem yapılıyor.”

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DİJİTALDEN BAŞVURU 3 KAT ARTTI

Akşam, tasarruf tarafında da birçok ürün çıkarttıklarına değinerek, katılım finansında olmayan ürünleri çıkararak, pazar payını artırmaya çalıştıklarını söyledi . Akşam, konvansiyonelden müşteri almak istediklerini ifade ederek, “Bol Kepçe diye bir ürün çıkardık. Hem sukuk hem de katılım mevduatı karması bir ürün. Parasına ihtiyacı olana istediği zaman kullanabileceği konforlu hesap diye bir ürün çıkardık. Dijitalden geçen seneye göre, 3 kat daha fazla müşteri başvurdu. 3 kat gelen müşterilerin yüzde 60-65’i biz de kalıyor. Buradaki rakamı yüzde 80-85’lere çıkarmamız lazım. Sektörün avantajı pandemiden önce de biz dijitale başlamıştık” dedi.