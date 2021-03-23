Ekonomi Borsada işlemler iki kez durduruldu Tüm kayıplar telafi edildi
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BIST 100 endeksi tüm kayıplarını telafi etti

Borsada işlemler iki kez durduruldu: Tüm kayıplar telafi edildi

Güne yüzde 5.39 düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da devre kesiciler ile iki kez işlemler durdurulurken, işlemlere yeniden başlanmasıyla saat 12.50 itibarıyla gün içinde yüzde 8.8 düşen BIST 100 endeksi tüm kayıplarını telafi etti. Saat 13.00 itibarıyla ise yüzde 0,79 değer kaybederek 1.368 puana indi.

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BIST 100 endeksi tüm kayıplarını telafi etti
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da dün başlayan satış dalgası bugün açılışta da devam etti. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 5.39 düşüşle 1304 puana geriledi. Bankacılık endeksindeki açılıştaki düşüş ise yüzde 7.9'u buldu.

Bunun üzerine devre kesiciler çalıştı ve işlemler durdu. İşlemler 10.30'da yeniden başladı ancak günlük düşüşün yüzde 7'ye ulaşmasıyla 10.31'de devre kesici ikinci kez çalıştı.

11.01'de işlemler yeniden başladı. Saat 12.50 itibarıyla gün içinde yüzde 8.8 düşen BIST 100 endeksi tüm kayıplarını telafi etti ve artıya geçti.

Saat 13.00 itibarıyla ise yüzde 0.79 değer kaybederek 1.368 puana indi.
  • Dün de devre kesiciler 2 kez çalışırken BIST 100 günü yüzde 9.79 düşüşle tamamlamıştı.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIĞA SATIŞ KARARI

Seans öncesi Borsa İstanbul'dan açığa satışlarla ilgili önemli bir karar gelmişti. Alınan karara göre bugün için BIST 50'de açığa satışı yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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