Bakan Dönmez: Güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı

Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini ve daha verimli panellerin üretimi için çalışıldığını belirten Ata, YEKA projesi, yenilenebilir enerjinin payını artırmakla kalmıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerini de yerli olarak geliştirilmesini temin ediyor. Orada sadece fabrika yok. Ar-Ge merkezimiz var. Şu anda 110 personel, 100'ün üzerinde mühendis Ar-Ge merkezimizde bu panellerin, güneş hücrelerinin daha verimlilerini geliştirmek için çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda daha verimli paneller üreteceğiz. Daha verimli hücreler üreteceğiz. Hücre teknolojisini, fotovoltaik panel teknolojisini geliştireceğiz. Yenilenebilir enerjinin payının arttırılması sadece ülkemiz açısından değil, insanlık açısından da çok büyük bir adım. Çünkü son yüz yılda özellikle fosil yakıtlarının inanılmaz boyutlarda tüketilmesi sonucu küresel boyutta iklim değişiklikleri, ısınma oldu. Bu görmüş olduğunuz havza eskiden bir göldü. Bulunduğumuz yerde halk 30 yıl önce balık avlıyormuş. Peki neden kurudu? Son 30 yılda buradaki buharlaşma yağışın tam üç katı gerçekleşmiş. Küresel iklim değişikliğinin sonucu. Bu da bir ironi. İnsanlığın fosil yakıtlarını inanılmaz boyutlarda kullanmasıyla kuruyan bir göl yatağına biz bugün güneş panellerini kurarak bir yerde iklim değişikliğine dur diyoruz. Engellemek için çok büyük bir katkıda bulunuyoruz'' ifadelerini kullandı.