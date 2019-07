On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Plan dönemi sonunda işsizlik oranının yüzde 9,9'a, enflasyonun yüzde 5'e düşürülmesi hedefleniyor. GSYH'nin 2023'te 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.

