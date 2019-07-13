Ekonomi Trafik sigortasında değişiklik
OTOMOTİV

Trafik sigortasında değişiklik

Trafik sigortasında değişiklik

Trafik sigortasına ilişkin kamu hizmet alımları kapsamında, gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle trafik tesciline tabi olmayan araçlara ilişkin poliçeler Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamı dışında tutulacak.

Haber Merkezi AA
Aracı işleten kişinin değişmesine ilişkin maddede düzenlemeye gidildi.
Aracı işleten kişinin değişmesine ilişkin maddede düzenlemeye gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin, aracı işleten kişinin değişmesine ilişkin maddesinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, işletenin sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirmesi, sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkının aynı türdeki araçlar için devam etmesi ve hakkında prim artırımı uygulanan işleten için düzenlenecek yeni sözleşmede prim basamağının kaldığı yerden devam etmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin "Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma Esasları" bölümünde de değişikliğe gidilirken, buna göre, trafik sigortasına ilişkin kamu hizmet alımları kapsamında, gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle trafik tesciline tabi olmayan araçlara ilişkin poliçeler ve sigortacılık prensipleri çerçevesinde basamak tespitinin yapılamadığı poliçeler havuz kapsamı dışında tutulacak.

Yönetmeliğin yürürlükten kaldırmaya ilişkin hükümleri 1 Eylül 2019'da yürürlüğe girecek.

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