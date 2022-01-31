​Oto yedek parçada satış %43,5 arttı: Sıfır araç alamayan elindekini yeniledi

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), 2021 yılını, 230 üyesinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla mercek altına aldı. OSS Derneği’nin 2021 Yıl Sonu Değerlendirme anketine göre; 2021’in ilk aylarından bu yana yurt içi satışlar ve ihracatta yaşanan hareketlilik ile birlikte istihdam konusundaki pozitif seyir, yılın geneline de yansıdı. Yaşanan olumlu tablonun bu yıl da devam etmesinin beklendiği ortaya çıktı.

YURT İÇİ SATIŞLAR ZİRVEYE TIRMANDI

Ankete göre; senenin üçüncü çeyreğine kıyasla yurt içi satışlarda ortalama yüzde 15’e yakın artış oldu. Geçen yılın son çeyreğinde, 2020’nin aynı dönemine göre de yurt içi satışlarda yüzde 37’ye yakın artış yaşandı. Çalışma; 2021 yılı genelinde, 2020’ye göre yurt içi satışlarda yaşanan artışı da gözler önüne serdi. Geçen yılın genelinde 2020’ye göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 43,5’lik artış yaşandı. Bu rakam dağıtıcı üyelerde yüzde 42’yi aşarken, üreticilerde ise yüzde 46’ya yaklaştı.

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PARÇA SATIŞINDA ARTIŞ DEVAM EDECEK

Araştırmada yurt içi satışlarda bu yılın ilk çeyreğine ilişkin beklentiler de soruldu. Bu kapsamda katılımcıların 2021’in son çeyreğine göre ortalama yüzde 7’ye yakın artış beklediği ortaya çıktı. Katılımcılar, yurt içi satışlarda 2022’nin ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre ortalama yüzde 22,5 artış beklediğini açıkladı. Ayrıca üyelere yurt içi satışlarda 2021’e göre bu yıl ne kadarlık bir artış bekledikleri soruldu. Katılımcılar da yüzde 23,5’e yakın artış beklediklerini belirtti.

Ziya Özalp

KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 85’E YÜKSELDİ

Üretici üyelerin kapasite kullanım oranında da artış yaşandı. Üreticilerin 2021 yılında kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 85’e yaklaştı. 2020’de ise kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 80,5’ti. Üyelerin üretiminde geçen yılın son çeyreğinde 2021’in üçüncü çeyreğine göre ortalama yüzde 10’a yakın artış oldu. Ayrıca geçen yılın son çeyreğinde üretimde 2020’nin son çeyreğine göre ortalama yüzde 19,6’lık artış yaşandı. Yıl geneline bakıldığında da 2020 senesine göre geçen yıl üretimde ortalama yüzde 20’ye yakın artış meydana geldi.

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SEKTÖRÜN YARISI İSTİHDAMI ARTIRDI

Çalışmanın bir diğer dikkat çekici bölümünü ise istihdam oranlarındaki artış oluşturdu. Bir önceki yıla ilişkin ankette istihdamını artırdığını belirten dağıtıcı üyelerin oranı yüzde 52,2 olarak belirlenirken, söz konusu oran bu yıl yüzde 64’e, üreticiler de ise yüzde 58,3’ten yaklaşık yüzde 76’ya yükseldi. Ankette sektörün yatırım planları da gözler önüne serildi. Bu kapsamda bu yılın ilk çeyreğinde yatırım yapmayı planlayan üye oranı yüzde 38,2 oldu.

Gümrükte sorun bitmek bilmiyor

OSS Derneği Başkanı Ziya Özalp, pandemi döneminin otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe de çok sayıda alışkanlığı değiştirdiğini, iş yapış modellerinin de yeniden düzenlendiğini vurguladı. Pandemi döneminde bireysel araç kullanımının artmasına paralel olarak sektörde de hareketlilik yaşandığını söyleyen Özalp, “Ancak, yine pandemi ve vergilendirmelere bağlı olarak ithalat ile gümrüklerde yaşanan sıkıntılar, ihtiyaç olan parçalarda bulunabilirlik riskine yol açmaya devam edecek” diye konuştu. Özalp, “Sektörde 2021 yılında, 2020’ye göre satışlarda artış yaşandı. Talepler ve satışlar da yüksek beklentilerle devam ediyor. Sektörümüzün bu yıl enflasyon oranının üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini öngörüyoruz” dedi.

Elektrikliye 23 milyar avro yatırım

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakının gelecek beş yılda ortak elektrikli araçlar geliştirmek için 23 milyar avroluk (26 milyar dolar) yatırım yapacakları açıkladı. Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakının, “2030 elektrikli araçları planı” kapsamında, gelecek dokuz yıl boyunca beş ortak platform tarafından desteklenen 35 yeni elektrikli araç modelini piyasaya süreceği belirtildi.

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Söz konusu dönemde batarya üretiminde 220 gigavatsaatlik kapasiteye ulaşma hedefi taşıyan bir strateji izleneceği vurgulanan açıklamada, plan kapsamında gelecek beş yılda ortak üretim platformları, bataryalar ve işletim sistemlerine ise 23 milyar avro yatırım yapılacağı kaydedildi. Öte yandan, diğer otomobil üreticilerinin de elektrikli hareketliliğe yönelik yatırımlarını önemli ölçüde artırmaları dikkati çekiyor. Toyota, Aralık 2021’de elektrikli araçlara 70 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı. Alman otomobil üreticileri de elektrikli araçlara 150 milyar avrodan fazla yatırım planlarını bildirmişti.

2. el ilanlarında fiyat aşağı düştü

Ocak ‘ta yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası yüzde 3- yüzde 10 bandında sıfır kilometre araçlarda indirim yaşandı. Bununla birlikte gözler ikinci ele de çevrildi. Öte yandan kur seviyelerinin belirli bir aşamada kalması ile satış süreçlerini erteleyen bireysel satıcıların ikinci el araçlarını ilanlara tekrar koyduğu görülüyor. Bu hareketlilik ile birlikte arabam.com’da 100-150 bin lira ile 200-250 bin lira aralığındaki daha uygun bütçeli araç ilan oranları artış gösterdi. 250 bin lira ve üzerindeki araç ilan oranlarında ise küçük de olsa düşüşler yaşandı. İlanlar içinde en yüksek payı ocak ayında yüzde 16,4 oran ile 100- 150 bin lira aralığındaki araçlar alıyor. 50-100 bin lira aralığındaki araçlar ilanların yüzde 15,1’ini oluşturuyor. 150- 200 bin lira aralığındaki araçlar ise ocak ayında ilanların yüzde 14,3’ünü oluşturuyor. 350 bin lira üzerindeki araç ilan oranları da yüzde 17,9.

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