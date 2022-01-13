Sahibinden ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobilde indirim olacak mı?

İkinci otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Döviz kurundaki artış otomobil piyasasında ciddi fiyat artışını beraberinde getişmişti. Doların 12 lira seviyelerine düşmesinin ardından gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Peki, dolardaki düşüş sahibinden otomobil satışlarındaki fiyatlara yansıyacak mı?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Otomotiv sektöründe bir süredir beklenti haline gelen matrah güncellemesi, bugün sürpriz bir şekilde gerçekleşti.

Döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak, otomobil fiyatları son 3 ayda önemli oranda artmış ve düşük vergi diliminde kalan araç sayısı bir elin parmaklarını geçmez olmuştu. Fiyatlardaki gelişmeler çip krizi ile birleştiğinde ise, ortaya satışların önemli oranda azaldığı bir tablo çıkmıştı.

Hatırlanacak olursa, Türkiye'deki otomobil satışları fiyatların artmaya başladığı geçen yılın Ekim ayından itibaren önemli ölçüde azalmıştı. Buna göre, otomobil pazarı 2021'in Ekim ayında yüzde 47, Kasım ayında yüzde 33 ve Aralık ayında da yüzde 46 oranında gerilemişti.

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Fakat, yılın ilk yarısında iyi bir performans sergileyen otomobil pazarı, 2021 yılını yüzde 8'lik bir daralma ile bir önceki yıla yakın bir rakam olan 175 bin 497 adet ile kapamıştı.

FİYATLAR DÜŞECEK

İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu. İndirim için ise tarih verdi.

İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki gelişmelerin ve uzun süredir devam eden çip krizinin otomobil sektörüne etkilerini değerlendirdi. 2022 yılının sektör açısından daha iyi olacağını söyleyen Yalçın, sıfır otomobillerin bollaşacağını ve ikinci el araç fiyatların makul seviyeye geleceğini ifade etti.

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15 OTOMOBİL FİRMASI İNDİRİME GİTTİ

3 ay içerisinde sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 40 artığına dikkat çeken Yalçın, "Fakat geçen hafta döviz kurunun geri gelmesiyle 15 otomobil markası fiyatlarını düşürdü.