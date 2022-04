Otomotivdeki kriz Türkiye’yi teğet geçti: Avrupa’da birçok fabrika ve bayi kapandı

Otomotiv markasının satışlarında dünyadaki en iyi performanslardan birine imza atan Türkiye’yi ziyaret eden Citroen CEO’su Vincent Cobee, hala etkisini sürdüren çip ve hammadde krizinin gidişatını değerlendirdi.

KRİZLER BİTMEYECEK ŞEKİL DEĞİŞTİRECEK

Otomotivde krizlerin hiç bitmediğine dikkat çeken Cobee, “Korkarım ki artık krizler normal gelmeye başladı ve istisna olmanın dışına çıktı. Bunun normal hale gelmeye başladığını görebiliriz. Bugün çip tedariğinde yaşanan sorunlar hala devam ediyor. Bugün çip tedarikinde sorunlar, yarın hammadde eksikliği, lojistik sorunlar, önümüzdeki yıllarda bambaşka sorunlara evirilebilecek krizler gündeme gelecektir. Çip tarafında önümüzdeki seneye kadar çok büyük bir gelişim beklemediğimizi söylemem gerekiyor. Bunun en önemli nedeni ise çip imalatının süresinin uzun olması. Çip üretimi kapasitesini artırmak için önemli bir süreye ihtiyacımız oluyor. Çip endüstrisi için elektronik alet pazarı otomotiv endüstrisine oranla daha yüksek kâr getiren bir sektör. Bu nedenle otomotiv ikinci planda kalıyor. Bu noktada biraz daha zaman gerektiğini belirtmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE OTOMOTİV KRİZİNDE AVRUPA’DAN POZİTİF AYRILDI

Türkiye’nin satışlardaki başarısına değinerek dinamik bir pazar olduğunu vurgulayan Vincent Cobee, pandemi döneminde Avrupa’da birçok fabrika ve bayinin kapandığını fakat Türkiye’de tam tersi bir durum yaşandığını ifade etti. Cobee, “Bu nedenle Avrupa ile Türkiye arasındaki imalatı sürekli değiştirdik. Çok dinamik bir durum yaşandı, son iki senedeki başarımızın en önemli nedenlerinden bir tanesi de o. Son 3-4 sene içerisinde Türkiye makro ekonomik açıdan bir ikilem niteliğinde tabii ki. Son üç sene içerisinde gerek pazar payı, gerek hacim gerek imaj anlamında pek çok alanda ciddi anlamda büyüme sağladık Türkiye’de. Burada bulunmamın asıl sebebi Citroen Türkiye’nin performansı. Türkiye’de orta sınıfa da hitap edecek şekilde daha fazla ürün sunacağız” açıklamasında bulundu.

Satış başarısına lansman ödülü

Haziran sonuna kadar Türkiye’yi tekrar ziyaret edeceğini söyleyen Vincent Cobee, burada global bir lansman yapacaklarını belirtti. Model hakkında bilgi vermeyen Cobée şöyle devam etti: “Büyük performansların olduğu bir nokta olduğu için lansmanı burada yapacağız. Burada lanse edeceğimiz araç tam olarak Türkiye pazarına uygun bir araç olacak. Bununla birlikte aslında tüm Akdeniz havzasına, Avrupa’yla, Kuzey Afrika’yla Türkiye’ye ve etrafındaki pazarlara uygun bir araç olacak. Dolayısıyla belki bu şekilde Türk pazarının özüne yanıt vermiş olacağız. Aynı zamanda da ulaştırma özgürlüğünün ihtiyaçlarını ve Citroen’in yaptığı gibi bu araç sahipliğine destek vermiş olacağız.” Citroen’in 2038 itibarıyla sıfır karbon hedeflerinin olduğunu açıklayan Vincent Cobee “Hafif ticari araçlarda dizel motor seçeneğinin önümüzdeki 10 sene daha bir seçenek olarak kalmaya devam edeceğini söylemek yanlış olmaz. Euro 7 büyük ihtimalle binek otomobillerde dizeli ortadan kaldıracak. Bu 5 sene içerisinde olacak” yorumunu yaptı.

Arşiv

Elektrikli rekor

Dünyada elektrikli araçların pazar payı 10 yılda 41 kat artarak yüzde 8,3’e ulaştı. Geçen yıl, elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 108 artışla 6,75 milyona ulaştı. Elektrikli araç satışları 2020’de salgına rağmen 3,24 milyon olmuştu. Çin, 3,4 milyonla geçen yıl en fazla elektrikli araç satışının kayda geçtiği ülke oldu. Çin’deki satışlar bir önceki yıla göre yüzde 155, bir başka deyişle 2,06 milyon artış gösterdi. Avrupa’da ise 2,3 milyon elektrikli araç satılırken, bu rakam 2020’ye göre yüzde 66 büyüdü. ABD, 735 bin elektrikli araç satışıyla üçüncü sırada yer alırken, Güney Kore’de 114 bin 500 elektrikli araç satıldı. İsrail, Avustralya, Hindistan ve Japonya’daki elektrikli araç satışları ise 10 binin üzerinde gerçekleşti.

TESLA LİDER POZİYONDA

Geçen yılki satışların ardından dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı ise 16 milyonu buldu. Dünyadaki toplam elektrikli araçların elektrik tüketimi 2021’de 30 teravatsaate ulaştı. Bu miktar, İrlanda’nın bir yıllık elektrik üretimine eşit. Geçen yıl elektrikli araç satışlarında 936 binle Tesla ilk sırada yer aldı. En fazla Tesla araç 352 binle ABD, 321 binle Çin, 170 binle Avrupa’da satıldı. Tesla’yı 763 binle Volkswagen (VW) Group, 598 binle BYD, 517 binle GM, 385 binle Stellantis takip etti. Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 2021 bandını aşarak rekor tazelemesi bekleniyor.

Mercedes, otobüste ihracatı 3 kat artırdı

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüslerin ihracatını bu yılın ilk çeyrğinde 3 kat artırdı. 2022 yılının ilk çeyreğinde 486 otobüs ihraç eden Mercedes-Benz Türk, ürettiği otobüsleri ağırlıklı olarak aralarında Portekiz, Çekya, Fransa ve Macaristan’ın olduğu Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Portekiz yılın ilk üç ayında 139 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke oldu. Bu ülkeyi 114 adetle Çekya takip ederken, Fransa’ya da 85 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi.

Hyundai IONIQ 5 d

Hyundai IONIQ 5 dünyada 1 numara

Hyundai’nin alt markası olarak 2021 yılında kurulan IONIQ, E-GMP platformundaki ilk modeli 5 ile başarıdan başarıya koşuyor. Satışa sunulduğu tüm pazarlarda sayısız ödül kazanan IONIQ 5, son olarak New York’ta düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı’nda “Dünyada Yılın Otomobili (World Car Of The Year- WCOTY)” seçildi. Model ayrıca Yılın Elektrikli Otomobili ve Yılın Tasarımı ödüllerini de aldı. Satışa sunulduğu 2021 yılından bu yana çok sayıda uluslararası ödül kazanan yenilikçi otomobil, sadece 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında şarj edilebiliyor. Ultra hızlı 800 V şarj özelliği bulunan otomobil, daha fazla geniş bir iç mekan için de geliştirilmiş global modüler platform olan E-GMP’yi kullanıyor. Dört tekerlekten çekiş (4WD) sistemine de sahip olan araç, WLTP standardına göre tek şarjla maksimum olarak yaklaşık 470-480 km arası bir menzile sahip.

