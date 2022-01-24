Çip krizi zararı 250 milyar dolar: Türk otomotiv sektörü 5 milyar dolar kaybetti

Dünya endsütrisinde yaşanan çip krizinde zararın boyutları büyüyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam geçtiğimiz yılın ikinci yarısında umut olmasına rağmen çip tedarikinde yaşanan problemler nedeniyle otomotiv sektörünün üretiminin beklendiği gibi gerçekleşmediğini vurguladı. TAYSAD geçtiğimiz yıl 480’i aşkın üyesiyle ve önceki döneme göre yüzde 26,1’lik 12 milyar dolara yakın ihracata imza attı.

2023’ÜN SONUNA KADAR SÜRECEK

2021’e büyük umutlarla başladıklarının altını çizen Saydam, “İlk 6 ayda bu umutlarımızı teyit eden hatta üzerine çıkan sonuçlar alınmışken son 6 ayda özellikle çip krizi nedeniyle üretim beklendiği gibi olmadı. Çip krizinin ülke ekonomisine zararı yaklaşık olarak 4 ila 5 milyar dolarlık tutar. Dünyadaki kayıp ise 250 milyar dolar. Küresel çip krizi nedeniyle üretim yapılamamasından dolayı 250 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. 2023’ün sonuna kadar çip kriziyle yaşayacağız. 2022’de beşi Amerika’da olmak üzere yeni yatırım devreye girecek. Biraz da elektrikleşmeden dolayı çipli ürünlerin tüketimi de artıyor. Bu nedenlerden dolayı 2023 yılında biter gibi görünüyor” diye konuştu.

Albert Saydam

TÜRKİYE’NİN OTOMOTİVDE DÜNYADAKİ YERİ DEĞİŞTİ

2019’da 1 milyon 461 bin adet araç üretildi. 2020’de bu rakam yüzde 11 düşüşle 1 milyon 297 bin adet oldu. 2021’de ise önceki döneme göre yüzde 2 düşüşle 1 milyon 276 bin adet oldu. Pandemi başlangıcıyla birlikte yaşanan çip krizinin otomotivde etkisi üretim ve ihracat kaybının yanı sıra boş kapasitenin de gelişimini etkilemesiyle kendini gösterdi. Türk otomotiv sanayisi 2 milyon araç kapasitesinin pandemi öncesi yaklaşık 1,7 milyonun kadar olan kısmını kullanıyordu.

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TAYSAD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “14’üncü sıradayken Kanada’yı geçerek 13’üncü sıraya çıktık. Önümüzdeki ülkeleri hatırlamak açısından söylüyorum: Fransa, Rusya ve Tayland, 2021’de ilk 10’da önümüzdeki ülkeler. Hep bunun altını çiziyoruz; Türkiye’nin yeri ilk 10’dur diye. Satışlara baktığımızda, yani, o ülkedeki yurt içi satışlara bakıldığında, ithalat dahil olarak, yerimiz 18’inci sırada. Dünyadan aldığımız pay geçen sene yüzde 1,6 idi, şu anda yüzde 1,7 oldu.”

TEDARİKTE HEDEF 14 MİLYAR DOLAR

Toplamda 190 ülkeye ihracatı yaptıklarını söyleyen Albert Saydam, “2021’de 7’si ilk defa ihracat yaptık. Bunun haricinde 37 ülkeye olan ihracatımızda 2020’ye göre yüzde 100’ün üzerinde artış olmuş. Bu sene yaklaşık yüzde 40-41’lik bir paya sahibiz. 2022 için hedefimiz 14 milyar dolar. Yeni gelişen teknoloji ürünlerinde ülkemizde doğru adımlar atabilirsek ihracatta artış potansiyelimiz var” dedi.

1,5 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Tedarik sanayisinde yatırımların hız kesmediğini ifade eden TAYSAD Başkanı Saydam, “Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyar dolar mertebesinde yatırım yapıldı. Bu rakam 2022’de 2 milyar dolar olacaktır. TAYSAD 484 üyesi ile 220 bin kişilik bir istihdamı temsil ediyor. Geçtiğimiz hafta 484’üncü üyemiz TOGG’un şirketi Siro Silk Road firması oldu” diye konuştu.